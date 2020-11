Mapa em que Trump vence com 321 delegados foi feito em site interativo, e não na Fox News

Um mapa dos Estados Unidos em que o presidente Donald Trump aparece reeleito com 321 votos do Colégio Eleitoral tem sido compartilhado no Facebook como se mostrasse uma análise feita pela rede de televisão americana Fox News. Na verdade, o mapa é de um site interativo que permite que os usuários criem suas próprias previsões — 270 To Win.

De acordo com a análise estatística feita pelo Estadão, o candidato democrata Joe Biden tinha 85% de chances de vencer na tarde desta terça-feira, dia da eleição. O resultado mais provável, segundo simulações feitas com as pesquisas mais recentes, é que Biden conquiste 351 delegados e que Trump leve 187 delegados. Para ganhar a eleição presidencial americana, é preciso obter 270 delegados no colégio eleitoral. Cada estado tem um número determinado de delegados.

No mapa americano compartilhado no Facebook, Trump aparece com 321 delegados e Biden com 217 — um resultado improvável, de acordo com as pesquisas analisadas pelo Estadão. A previsão do próprio site 270 To Win, que também agrega análises de nove organizações, é que o candidato democrata vença as eleições com ao menos 279 delegados.



Click the map to create your own at 270toWin.com

A alegação de que a Fox News teria previsto a vitória de Trump com 321 votos foi publicada inicialmente no Twitter pela conta @Clauwild1. Ela compartilhou um mapa feito pelo usuário @cjtruth. Em seu perfil, @cjtruth divulgou seu palpite como uma previsão “otimista”.

Outro perfil no Twitter que divulgou a previsão de que Trump seria reeleito com 321 delegados foi o @StatesPoll, frequentemente retuitado por apoiadores do presidente republicano, de acordo com análise da Universidade de Harvard.

O Estadão Verifica não conseguiu encontrar no site da emissora americana Fox News uma análise que indicasse a vitória de Trump com a margem citada nas redes sociais. No dia 30 de outubro, o âncora Scott Baier estimou que Biden e Trump poderiam chegar a 259 delegados cada, deixando a decisão para o estado da Pensilvânia, onde a corrida está apertada, de acordo com as últimas pesquisas.

Também no dia 30, uma pesquisa nacional da Fox News confirmou a dianteira de Biden no voto popular. De acordo com o levantamento, o democrata estava a oito pontos percentuais do oponente.

O mapa eleitoral em que Trump aparece com 321 delegados também foi publicado no Facebook pela deputada federal Bia Kicis (PSL-DF), que obteve 10 mil compartilhamentos com o post.