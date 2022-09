Manifestante anti-Bolsonaro abordada pela polícia londrina não foi presa nem acusada de cometer infração

Vídeos que mostram uma mulher com camiseta da “Ursal” detida e algemada pela política britânica perto de manifestações contra e a favor do presidente Jair Bolsonaro (PL) realizadas em frente à casa do embaixador brasileiro em Londres, no domingo, 18, estão circulando nas redes sociais com áudios e legendas enganosas. Ali Rocha, a manifestante que aparece nas imagens, não foi presa nem levada para a cadeia, como publicações que circulam nas redes afirmam. Logo depois de ser revistada pela polícia, ela foi simplesmente liberada.

O episódio se insere no contexto da recente visita do presidente Bolsonaro à Londres para participar do funeral da Rainha Elizabeth II. Numa edição que circula nas redes, o áudio acrescido às imagens diz que a manifestante seria uma “petista, comunista” que teria sido presa por tentar “jogar algo no Bolsonaro” e que, tratando-se da Inglaterra, ela seria presa, iria dormir na cadeia e precisaria de um bom advogado porque, segundo o narrador, “aqui não tem STF pra defender bandido”. Outro narrador, em outra edição com imagens do mesmo episódio, diz “aqui também eles não gostam de comunista, não, ó… algema nela… e vai pra cadeia”.

Ali Rocha é produtora e jornalista brasileira; tem cidadania britânica e atualmente mora na Inglaterra, onde participa do coletivo Brazil Matters. Falando à reportagem do Estadão Verifica, afirmou que a polícia a abordou por ter sido supostamente informada de que uma pessoa de camisa vermelha poderia praticar algum ato ilícito. Rocha, de fato, vestia uma camiseta com a sigla Ursal, referência irônica à fictícia organização de esquerda latino-americana. Essa denúncia anônima imprecisa teria justificado a abordagem e a revista, durante a qual ela relata ter ficado “desnecessariamente” algemada durante cerca de 20 minutos antes de ser liberada.

O episódio foi reportado pelo UOL no próprio domingo, 18, e na terça-feira, 20, foi mais amplamente esclarecido com a publicação de uma reportagem do jornal britânico The Guardian, que ouviu a polícia londrina e deixou claro que a ativista não foi presa nem acusada de nenhum crime ou infração. O jornal relata que Rocha era amiga de Dom Phillips, jornalista britânico assassinado na Amazônia junto com o indigenista brasileiro Bruno Pereira em junho deste ano. e estava no protesto portando cartazes que denunciavam crimes ambientais de Bolsonaro em relação à Amazônia.

O The Guardian informou ainda que um dos vídeos com imagens de Rocha sendo algemada pela política e comentários em áudio contendo desinformação – afirmando que ela teria sido presa por ser comunista – foi compartilhado por Eduardo Bolsonaro no Twitter e no Instagram. O próprio filho do presidente escreveu, comentando a postagem, que a ativista teria sido presa por tentar tumultuar manifestação pró-Bolsonaro.

O jornal britânico reporta que, de acordo com a polícia londrina, Ali e outra participante do protesto contra Bolsonaro foram abordadas e revistadas por suspeita de portar objetos que poderiam causar “danos criminosos”. As algemas, segundo a polícia, teriam sido usadas para facilitar a revista, uma vez que as duas ativistas teriam permanecido com as mãos nos bolsos contrariando ordens dos policiais. Ainda de acordo com a polícia, foi constatado que elas não portavam objetos perigosos e ambas foram logo liberadas. Ali Rocha disse ao The Guardian ter considerado a abordagem policial desnecessariamente agressiva.

Em relação à alegação da polícia de que a teriam algemado por ela insistir em ficar com as mãos nos bolsos, Rocha diz que isso só aconteceu quando um policial começou a revistá-la pondo indevidamente a mão em seus bolsos – algo que deveria ser feito por uma policial feminina. A ativista também disse ter estranhado a justificativa para a abordagem – denúncia anônima sobre alguém de camisa vermelha – e o fato de os manifestantes pró-Bolsonaro, que segundo ela relata e a cobertura da imprensa corrobora, eram mais numerosos e barulhentos, não terem sido tratados com rigor semelhante pelos policiais.

O que é Ursal

O termo Ursal foi criado de forma irônica pela socióloga Maria Lucia Victor Barbosa, em artigo que criticava um econtro do Foro de São Paulo em Havana em 2001. A sigla significa União das Repúblicas Socialistas da América Latina, mas não existe uma organização real com esse nome. “A Ursal foi uma brincadeira que virou uma teoria conspiratória”, disse ela ao Comprova em 2018.

