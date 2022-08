É montagem vídeo em que Lula diz que apoiadores do PT são traficantes e bandidos

É falso que o candidato à Presidência Lula (PT) tenha dito, durante comício, que seus apoiadores são “vagabundos, traficantes e bandidos”. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o ex-presidente dizendo que eles “querem confusão”, mas trata-se de uma montagem. No discurso original, ele falava o contrário.

O vídeo foi gravado durante a visita de Lula, em outubro de 2017, a uma ocupação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) de São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. A íntegra do vídeo permite ver que Lula dizia: “Primeiro, é importante que eles saibam quem são vocês. A primeira coisa que eles têm que saber é que aqui não tem vagabundo. Aqui não tem traficante. Aqui não tem bandido e muito menos bandida.”

O vídeo que viralizou recorta os momentos em que Lula diz a palavra “não”. Quando o ex-presidente diz que na ocupação há homens e mulheres “que não querem confusão”, há um corte brusco na imagem que denuncia a edição do vídeo.

Indicado como o favorito nas pesquisas de intenção de voto, Lula é alvo frequente de peças de desinformação. Postagens enganosas comprometem o processo eleitoral porque os cidadãos devem basear a escolha de seus representantes com base em informações verdadeiras.

O Estadão Verifica já mostrou que não há registros de que Lula tenha defendido performance em que criança toca homem nu. Também é falso que um vídeo mostre Jair Bolsonaro (PL) levando soco após atentado a faca, em 2018.

Esse conteúdo também foi checado pela Reuters.

