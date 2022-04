É montagem foto de Lula com Suzane von Richthofen

Circula no WhatsApp e nas redes sociais uma montagem em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece ao lado de Suzane von Richthofen, condenada à prisão pelo assassinato dos pais. Na foto original, sem edição, Lula está com a youtuber Laura Sabino.

No WhatsApp, a montagem de Lula com Suzane é compartilhada junto com uma mensagem que diz que os dois teriam debatido a questão penitenciária no Brasil. O texto afirma que Lula teria dito que prender Suzane “não traria os pais dela de volta” — mas não existe nenhum registro de declaração do ex-presidente sobre isso.

Laura Sabino, que tirou a foto verdadeira com o ex-presidente, publicou sobre o assunto no Twitter. Ela informou que tirou a fotografia com Lula nesta semana, durante um evento com youtubers, O Estadão cobriu o encontro, durante o qual o petista criticou o perdão presidencial concedido ao deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ). Não houve menção a Suzane von Richthofen.

O Bolsonaro é sujo demais. Colocaram p circular no watsap uma montagem horrível com a foto q eu e @LulaOficial tiramos quarta durante o almoço. É terrível o quanto essa galera mente,inventa e engana as pessoas. Ajudem a divulgar a verdade. A foto verdadeira é a da direita pic.twitter.com/YofAwGDwCV — Laura Sabino (@mylaura_m) April 28, 2022

O Estadão Verifica desmentiu outros boatos sobre Suzane anteriormente. No WhatsApp, espalhou-se que ela se candidataria pelo PT a vereadora, o que é falso.

Para sugerir checagem de conteúdos por WhatsApp, entre em contato com o Estadão Verifica pelo número (11) 97683-7490.