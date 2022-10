Discurso de Lula sobre queima de pneus, regulação de mídia e invasões é de 2018

Circula fora de contexto um vídeo em que o candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fala sobre protestos com queima de pneus, invasões rurais e urbanas e regulação da mídia. Trata-se de um trecho do discurso do ex-presidente gravado há mais de quatro anos, no dia 7 de abril de 2018, em São Bernardo do Campo (SP), antes de Lula se apresentar à Polícia Federal e ser preso. Na ocasião, ele instava apoiadores a fazerem campanha em seu nome e criticava a Operação Lava Jato, que resultou na condenação judicial que o levou à prisão.

Nas imagens, Lula discursa para uma multidão e afirma: “eles têm que saber que a morte de um combatente não para a revolução. Eles têm que saber que nós vamos fazer definitivamente uma regulação dos meios de comunicação para que o povo não seja vítima das mentiras todo santo dia. Eles têm que saber que vocês, quem sabe, são até mais inteligentes do que eu e poderão queimar os pneus que vocês tanto queimam, fazer as passeatas que tanto vocês queimam, fazer as ocupações no campo e na cidade”.

Postagens recentes compartilham o recorte indicando que teria sido gravado recentemente e que a fala representaria uma “ameaça” de Lula para um eventual novo mandato. As postagens vêm sendo compartilhadas milhares de vezes não apenas no Twitter, mas também em plataformas como Facebook, WhatsApp e Telegram.

A íntegra do discurso feito em São Bernardo do Campo em 2018 pode ser assistida no canal do Partido dos Trabalhadores no YouTube. O trecho disseminado como se fosse atual tem início a partir de 45 minutos e 16 segundos.

Quais as propostas de Lula sobre mídia e ocupações?

Em seu programa de governo, o candidato Lula defende o “direito de acesso à informação orientada pelos direitos humanos e para a soberania”. O documento afirma que “a liberdade de expressão não pode ser um privilégio de alguns setores, mas um direito de todos, dentro dos marcos legais previstos na Constituição, que até hoje não foram regulamentados”. No documento está explícito o interesse em debater o assunto com o Poder Legislativo.

Documento Confira o programa de governo PDF

Em outro ponto do programa, a campanha assume comprometimento com a soberania alimentar “por meio de um novo modelo de ocupação e uso da terra urbana e rural, com reforma agrária e agroecológica”, sem fornecer detalhes de como seria desenvolvido esse modelo.

Esse conteúdo também foi checado pelo Fato ou Fake, que demonstrou a descontextualização.

A reportagem procurou a assessoria de imprensa do PT, que não respondeu até a publicação.