Notícia sobre apreensão do passaporte de Lula é antiga; petista não está impedido de sair do País

Uma postagem no Facebook tira de contexto uma notícia de 2018 sobre a apreensão do passaporte do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A publicação compartilha uma reportagem do Jornal da Record, que noticia uma decisão do juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal. À época, Leite determinou a apreensão do documento de Lula no âmbito do processo que apurava suposto tráfico de influência na compra de aviões militares suecos. A medida impediu uma viagem do político para a Etiópia, na África.

Publicado na segunda-feira, 21, o vídeo já ultrapassa mais de 809 mil visualizações e confunde internautas que, nos comentários, comemoram a determinação do juiz como se fosse atual. A reportagem também está circulando na rede social Kwai e, na plataforma, o vídeo ultrapassa 800 mil visualizações.

Na postagem do Facebook, manifestações como: “A justiça de Deus não falha jamais”, “Justiça seja feita! Somos brasileiros patriotas e gigantes por natureza” e “Não pode sair do Brasil, mas pode ser presidente”, fazem parte dos 5,3 mil comentários que, em sua maioria, parabenizam o magistrado e criticam o presidente eleito com base na notícia antiga.

Ação suspensa pelo STF

Conforme mostra a reportagem retirada de contexto, a determinação do juiz foi tomada no âmbito do processo que apurava suposto tráfico de influência na compra de caças suecos para a Aeronáutica, no governo Dilma Rousseff (PT). Com a apreensão do passaporte, Lula ficou impedido de participar de uma reunião da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), que foi realizada na Etiópia. Uma semana depois, os efeitos da decisão foram suspensos e o petista teve o documento devolvido.

Em março deste ano, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu o processo contra Lula sobre a compra de caças suecos. A decisão vale até o plenário do STF julgar um pedido do presidente eleito para encerrar a ação penal.

A defesa de Lula diz que a denúncia sobre a compra das aeronaves teve interferência da Lava Jato e fez parte de um ‘plano’ para prejudicar a imagem do petista, com suposto auxílio informal e irregular da Receita Federal e de autoridades norte-americanas. Os advogados do petista embasaram o pedido em mensagens apreendidas do grupo de hackers que invadiu os celulares da extinta força-tarefa de Curitiba.

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook. O Estadão Verifica tem acesso a uma lista de postagens potencialmente falsas e a dados sobre sua viralização em razão de uma parceria com a rede social. Quando nossas verificações constatam que uma informação é enganosa, o Facebook reduz o alcance de sua circulação. Usuários da rede social e administradores de páginas recebem notificações se tiverem publicado ou compartilhado postagens marcadas como falsas. Um aviso também é enviado a quem quiser postar um conteúdo que tiver sido sinalizado como inverídico anteriormente.

Um pré-requisito para participar da parceria com o Facebook é obter certificação da International Fact Checking Network (IFCN), o que, no caso do Estadão Verifica, ocorreu em janeiro de 2019. A associação internacional de verificadores de fatos exige das entidades certificadas que assinem um código de princípios e assumam compromissos em cinco áreas: apartidarismo e imparcialidade; transparência das fontes; transparência do financiamento e organização; transparência da metodologia; e política de correções aberta e honesta. O comprometimento com essas práticas promove mais equilíbrio e precisão no trabalho.