É falso que Lula tenha recebido papel com ‘cola’ durante entrevista no Jornal Nacional

É falso que o candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tenha recebido durante entrevista ao Jornal Nacional na semana passada uma “cola”, um papel com instruções sobre como responder às perguntas. Um vídeo que circula no Facebook e no WhatsApp destaca um trecho da entrevista em que um papel branco aparece momentaneamente na parte inferior da tela — na realidade, as folhas que aparecem naquele instante eram manuseadas pela apresentadora Renata Vasconcellos, que sentava de costas para a câmera e do lado oposto à Lula na mesa.

É possível ver em diversos pontos da entrevista que tanto os apresentadores do telejornal como o ex-presidente tinham papeis com anotações. Ao analisar as sabatinas com os presidenciáveis Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) ao Jornal Nacional, nota-se que Renata e William Bonner também tinham um material de apoio impresso, com dados e informações relativos às perguntas. Veja as imagens abaixo.

O trecho que foi destacado nas redes sociais pode ser visto em 1m43 da íntegra da entrevista. Em nota, a TV Globo confirmou que o que a imagem mostra são papeis manuseados por Renata Vasconcellos. No momento, a câmera que estava filmando Lula passou por trás de Renata e a filmou folheando o material impresso. “É absurda e ofensiva a suposição de que as perguntas foram combinadas”, diz a emissora.

A reportagem perguntou se a rede de TV tinha imagens filmadas de outros ângulos do mesmo momento, mas de acordo com a emissora o que fica gravado é a entrevista com os cortes de câmeras tal como foi ao ar.

A assessoria de imprensa de Lula afirmou que a alegação de que ele teria recebido uma cola durante a entrevista “é uma tese absurda, que é típica do bolsonarismo, que inventa mentiras sem parar contra seus adversários, para tentar disfarçar seu fracasso”.

Um dos vídeos que afirma que Lula teria recebido uma “cola” foi compartilhado pelo candidato a deputado federal Wesley Ros (PL-SP). Ele foi procurado por mensagem, mas não respondeu.

Fato ou Fake, Aos Fatos e UOL Confere também publicaram verificações sobre este assunto.