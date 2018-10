Lula não foi autorizado a dar entrevista antes do segundo turno

A checagem abaixo foi publicada pelo Projeto Comprova. A verificação foi realizada por uma equipe de jornalistas da Bandnews FM e UOL. Outras redações concordaram com a checagem, no processo conhecido como “crosscheck”.

O Projeto Comprova é uma coalizão de 24 veículos de mídia com o objetivo de combater a desinformação durante o período eleitoral. Você pode sugerir checagens por meio do número de WhatsApp (11) 97795-0022.

É falsa a informação disseminada no WhatsApp de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi autorizado a dar uma entrevista à TV Globo. A emissora sequer apresentou pedido de entrevista à Justiça, e, de acordo com o Supremo Tribunal Federal (STF), nem entrevistas a outros veículos de comunicação foram autorizadas.

A mensagem falsa que circula no aplicativo diz que Lula seria entrevistado pela Globo no próximo sábado, dia 27, véspera da realização do segundo turno das eleições. O site Ursal Brasil também publicou um texto com esta informação inverídica. A publicação deste site aparece com a data de 15 de setembro de 2015, quando o ex-presidente ainda não estava preso em Curitiba e não havia proibição de entrevistas.

Em setembro, o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, chegou a autorizar que Lula concedesse entrevista à Folha de S.Paulo, mas esta decisão foi suspensa por Luiz Fux.

No começo de outubro, Lewandowski autorizou Lula a dar entrevistas, mas encaminhou sua decisão ao presidente da corte, Dias Toffoli para que ele deliberasse sobre a execução.

Procurado pelo projeto Comprova, o STF informou que não há novidades em relação ao caso. Toffoli decidiu que as entrevistas de Lula ficam suspensas até “posterior deliberação” do plenário do Supremo.

O Fato ou Fake, do Grupo Globo, e o Boatos.org já desmentiram esta peça de desinformação.

O pedido de verificação do boato chegou ao Comprova pelo WhatsApp do projeto (11-97795-0022).