Vídeo com gritos de ‘ladrão’ contra Lula é de 2017 em MG, não de 2022 no PE

Está fora de contexto um vídeo que circula pela internet e mostra pessoas gritando contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) perto de um ônibus com o nome do petista e do partido. As imagens não são atuais: foram feitas na cidade de Governador Valadares em 24 de outubro de 2017, segundo dia da chamada Caravana pelo Brasil, que contou com a presença de Lula e também da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

Nesta quinta-feira, 21, o vídeo voltou a circular nas redes sociais: no Facebook, posts enganam ao afirmar que as imagens mostram a chegada de Lula a Recife (PE) em 21 de julho de 2022. No Twitter, o mesmo vídeo foi postado nesta sexta-feira, 22, pelo músico Roger Rocha Moreira, sem indicar quando e onde foi feito, o que também pode confundir o leitor. O Estadão Verifica procurou o artista por meio do formulário para contato da a equipe da banda Ultraje a Rigor, mas ainda não obteve resposta.

De fato, as pessoas que aparecem no vídeo gritavam “ladrão” contra o ex-presidente Lula na chegada dele a Governador Valadares, em outubro de 2017, o que fica evidente em outros vídeos feitos no mesmo dia em ângulos diferentes. Além disso, muitos dos manifestantes levavam bandeiras do Brasil e usavam camisas nas cores verde e amarelo, comum entre apoiadores de Jair Bolsonaro.

Não houve apenas manifestações contrárias ao ex-presidente Lula. Ao fundo do vídeo, é possível ver bandeiras diversas vermelhas do Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e do próprio Partido dos Trabalhadores (PT).

Imagem mostra que vídeo foi feito em Minas Gerais

Em frames do vídeo, há elementos que indicam que as imagens foram mesmo feitas em Minas Gerais, e não em Pernambuco: é possível ver a bandeira do estado de Minas na farda de um dos policiais que aparece na imagem, além de um homem com uma bandeira do Cruzeiro Esporte Clube nas costas.

Uma busca pelos termos “Caravana pelo Brasil” e “Minas Gerais” no Facebook levou a diversos outros vídeos postados no Facebook no dia 24 de outubro, no mesmo local e em ângulos diferentes, em que é possível ouvir os gritos e ver ao fundo da imagem o Pico do Ibituruna, ponto turístico de Governador Valadares. Na legenda, outros posts também identificam o local das imagens como a cidade de Governador Valadares, visitada pela Caravana pelo Brasil naquele mesmo dia.

Usando a ferramenta de busca reversa (veja como usar) com um dos frames do vídeo, que mostra um homem com uma camisa onde é possível ler a palavra “Tanatopraxia”, levou a uma publicação do site O Antagonista, que publicou o vídeo original aqui verificado às 18:23 do dia 24 de outubro de 2017.

O ex-presidente Lula realmente esteve em Recife (PE) nesta quinta-feira, 21 de julho de 2022, mas não foram encontrados registros de protestos contra ele na chegada à cidade. Em outro momento da visita, manifestantes jogaram ovos contra o prédio em que ele participava de um almoço a convite do deputado federal Danilo Cabral (PSB-PE), que irá disputar o governo de Pernambuco.

Este conteúdo também foi verificado por Aos Fatos. Em 2020, o mesmo vídeo circulou pelas redes como se fosse da participação de Lula em um comício em Governador Valadares em 2020, o que foi desmentido pelo Boatos.Org.

