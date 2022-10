Montagem imita visual do G1 para espalhar notícia falsa de que Jean Wyllys será ministro de Lula

Circula uma montagem que diz que o candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria confirmado o nome do ex-deputado federal Jean Wyllys para o Ministério da Educação. Para dar credibilidade à alegação, a imagem simula o visual do portal G1. Mas o site de notícias informou que não publicou nenhum conteúdo com o título “Lula bate o martelo e garante Jean Wyllys para o Ministério da Educação”.

A campanha do candidato à Presidência negou a alegação. “Lula não indicou ninguém para nenhum ministério”, afirmou a assessoria do ex-presidente. Por sua vez, Jean Wyllys ironizou o tema ao postar no Twitter que será Ministro da Justiça. No tuíte, citou o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do atual presidente e usou uma foto do personagem Jon Snow, da série Game of Thrones.

Lula tem declarado durante a campanha que só vai anunciar nomes de ministros depois das eleições. Nesta quarta-feira, 26, disse que precisa conversar com o MDB para decidir se indicará a senadora Simone Tebet (MDB) para alguma pasta. Em entrevista a uma rádio de Manaus, afirmou que tem pensado sobre o tema “no travesseiro” para que as notícias não se espalhem.

O ex-deputado Jean Wyllys é personagem frequente de boatos. O Estadão Verifica já desmentiu que ele seria ministro da Educação de Fernando Haddad (PT) e que ele teria envolvimento com Adélio Bispo, responsável pelo atentado a faca contra Bolsonaro.