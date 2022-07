Vídeo de Lula em hotel de Natal é editado para incluir áudio com xingamentos

Não é verdadeiro um vídeo que mostra o pré-candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entrando em um hotel de Natal, no Rio Grande do Norte, sob um coro que grita “ladrão” repetidas vezes. As imagens foram manipuladas com a sobreposição de dois áudios, um deles de origem não identificada, e circulam no Facebook. Na ocasião filmada, o ex-presidente foi recebido com um canto de apoio por pessoas que estavam no saguão do estabelecimento.

O pré-candidato esteve em Natal em junho acompanhado de comitiva composta pelo pré-candidato a vice Geraldo Alckmin (PSDB) e a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann. O vídeo original foi gravado no dia 16, quando a comitiva chegava ao Hotel Barreira Roxa. Naquele dia, Lula se reuniu com governadores do Nordeste e visitou a 1ª Feira Nordestina de Agricultura Familiar.

As imagens mostram o momento em que ele entra no hotel, acompanhado da comitiva, incluindo a esposa Rosângela da Silva, e acena para as pessoas que ali estão. O vídeo manipulo teve dois áudios inseridos. Um deles é o tema Monkeys Spinning Monkeys, de Kevin MacLeod, e o outro é o coro que repete “ladrão” diversas vezes. Este último não tem origem identificada, mas já foi utilizado anteriormente em peças desinformativas.

A reportagem teve acesso a outro vídeo da chegada de Lula ao hotel, cedido pela assessoria da senadora Zenaide Maia (PROS-RN). Nele, as pessoas recepcionam o ex-presidente com o canto “olê, olê, olê, olá, Lula, Lula”. Conforme a assessoria da senadora, as imagens cedidas foram gravadas pela enfermeira Saúde Paiva, pré-candidata a deputada federal.

É possível identificar que é o mesmo momento da chegada ao hotel ao comparar gestos de Lula e as vestimentas utilizadas por ele e pelos demais integrantes da comitiva.

Em outro momento da viagem, a chegada de Lula ao mesmo hotel novamente é gravada em vídeo. Na ocasião, também não foram verificadas manifestações contrárias a ele.

O Estadão Verifica procurou o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), que gerencia o hotel. Em nota, a assessoria de comunicação informou não ter sido registrada nenhum protesto nas dependências do hotel na ocasião do evento retratado no vídeo. A assessoria de comunicação do PT foi contatada, mas não se manifestou até a publicação.

O conteúdo foi checado também por Aos Fatos e Lupa, que o consideraram falso.

