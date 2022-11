Lula não afirmou que governo vai confiscar heranças

Vídeo que viralizou nas redes sociais nesta semana distorce um trecho de fala do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para afirmar que o petista defende que o governo confisque heranças. Na realidade, no vídeo em questão ele criticava pessoas que acumulam dinheiro. Lula não menciona ter intenção de acabar com o direito de herança — além disso, uma medida do tipo seria inconstitucional.

Em vídeo de pouco mais de um minuto, postado originalmente no Tik Tok, um homem gravando a tela de uma televisão que mostra um trecho da conversa recente de Lula com o teólogo Leonardo Boff. “Lula falando que quando os pais morrem, os bens serão do governo. Os herdeiros não terão direitos aos bens… que herdeiros não trabalham”, diz o texto superposto ao vídeo.

Contudo, na gravação Lula não fala que quando as pessoas falecem os seus bens serão do Estado, nem que os herdeiros não terão direito aos bens. No vídeo, o presidente critica o acúmulo de riqueza. Veja abaixo a transcrição da fala:

“Eu uma vez… — o Chico de Oliveira era vivo, eu estava no Instituto Cidadania — propus ao Chico: ‘Chico, em vez de a gente ficar discutindo, brigando pelo mínimo, vamos escrever uma teoria do que o ser humano precisa para sobreviver’. Se o ser humano precisa de um carro, tá bom, ele vai ter um carro; precisa de uma casa na praia? Tá bom, vai ter uma casa na praia; precisa de uma casa de campo? Sabe, ele vai ter uma casa de campo. Ele precisa de três pares de sapatos? Chega uma hora que ele não precisa mais então não pode acumular dinheiro”.

Depois, Lula continua: “Aí o cara vai guardar 130 bilhões de dólares. Para fazer o que quando ele morrer? Deixar para um bando de parasitas que são muitos herdeiros que nunca trabalharam, que vão ficar com o resto do dinheiro? E o povo tá passando fome…”

Na live, o presidente não faz qualquer comentário sobre políticas públicas futuras do seu governo em relação às heranças no Brasil. Também não há menções a herança no programa de governo apresentado por Lula ao se candidatar à Presidência. O documento cita apenas a intenção de fazer uma reforma tributária.

Documento Programa de governo de Lula PDF

Além disso, como mostraram as checagens de Reuters e Lupa, o direito de herança é uma cláusula pétrea da Constituição e não poderia ser alterado por leis ou Propostas de Emenda à Constituição (PECs). O direito de herança é citado no artigo 5º, inciso XXX, na seção de Direitos e Garantias Fundamentais.

O governo de transição do presidente eleito tem sido tema de várias peças de desinformação nas últimas semanas. O Estadão Verifica já desmentiu, entre outras informações falsas, que não está havendo “transição nenhuma” na atualidade e que no governo Lula terá suposto ‘Ministério de Todes’ no lugar do Ministério da Mulher.