É falso que Lula tenha dito que ganhou mais votos entre nordestinos porque eles são ‘analfabetos’

Um vídeo nas redes sociais alega que o candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse ter ganhado no Nordeste “porque nordestinos são analfabetos”. Trata-se de uma distorção da fala do petista — na verdade, o ex-presidente afirmou que foi seu adversário, Jair Bolsonaro (PL), que fez essa associação. O candidato à reeleição afirmou que os Estados da região em que Lula venceu no primeiro turno têm as maiores taxas de analfabetismo, citando uma reportagem da CNN. Isso ocorreu durante uma transmissão ao vivo, no dia 5 de outubro de 2022. No dia seguinte, Lula se referiu ao assunto durante ato de campanha: “Ontem, o meu adversário disse que eu só ganhei as eleições dele porque o povo nordestino é analfabeto”.

Como mostrou reportagem do Estadão, é verdade que Lula liderou a votação nos nove Estados do Nordeste. Além disso, segundo dados de 2019 levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a região realmente tem índices altos de analfabetismo. Entretanto, segundo a própria matéria da CNN usada pelo presidente, não há qualquer correlação comprovada entre essa métrica e a escolha dos eleitores. As afirmações feitas durante a transmissão de Bolsonaro foram comentadas em mais detalhes pela jornalista Renata Cafardo no podcast Fim de Tarde, da Rádio EldoradoFM.

Confira o que cada candidato disse sobre analfabetismo e nordestinos:

Transcrição do trecho em que Bolsonaro fala sobre Lula ter vencido em Estados com alta taxa de analfabetismo, no dia 5 de outubro de 2022

“Uma notícia importante, pessoal. Tá aqui na CNN. Lula venceu em 9 dos 10 Estados com maior taxa de analfabetismo. Vocês sabem quais são os Estados? No nosso Nordeste. Não é só a taxa analfabetismo alta o mais grave nesses estados. Outros dados econômicos agora também são inferiores nas regiões, porque esses Estados no Nordeste estão há 20 anos sendo administrados pelo PT. Onde a esquerda entra, leva o analfabetismo, leva a falta de cultura, leva o desemprego, leva a falta de esperança. É assim que age a esquerda no mundo todo. Por isso que o Nordeste está atrás de quase todos os índices levando em conta os outros estados. Porque sempre a esquerda dominou.”

A live está no canal oficial de Jair Bolsonaro no YouTube. O trecho transcrito está entre 00:24:10 e 00:25:07.

Transcrição do trecho em que Lula responde Bolsonaro, durante caminhada com Geraldo Alckmin (PSB) e Fernando Haddad (PT) em São Bernardo do Campo (SP), no dia 6 de outubro de 2022

“Aqui tem nordestino? Levanta a mão. Aqui tem gente que tem parente no nordeste? O Brasil é um país único. A grandeza do Brasil é que nós falamos a mesma língua em 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Nós temos uma Constituição que vale para nós. E ontem, o meu adversário disse que eu só ganhei as eleições dele porque o povo nordestino é analfabeto. As pessoas que são analfabetas não são analfabetas por sua responsabilidade. As pessoas que são analfabetas ficaram analfabetas porque esse país nunca teve um governo que se preocupasse com a educação. As cidades de São Bernardo do Campo e Santo André nunca tiveram o direito de ter uma universidade federal. Foi um metalúrgico quase analfabeto que trouxe a universidade para cá. Levamos faculdade para Diadema, Santos e Sorocaba. Eu e esse companheiro aqui [Haddad]. E eles têm que saber que a gente não é analfabeto porque gosta. Que nós nordestinos ajudamos a construir cada metro de asfalto desse país, cada ponte, cada casa. Eles tem que saber que nós não queremos mais passar fome, queremos comer. Nós não queremos ser apenas pedreiros, queremos ser engenheiros. Nós não queremos ser apenas empregadas domésticas, nós queremos ser médicas, sociólogas, professoras.”



A caminhada foi transmitida ao vivo no canal oficial do PT no YouTube. O trecho transcrito está entre 1:08:35 e 1:10:58.

O g1 e O Globo também verificaram a alegação checada aqui.