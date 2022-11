Não, Lula não indicou esposa de traficante para ministério da Segurança Pública

É falso que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tenha escolhido a esposa do traficante Marcola, líder do PCC, para chefiar um possível Ministério da Segurança Pública. Vídeos nas redes tiram de contexto uma declaração do jornalista Ernesto Lacombe para espalhar a informação errada. Lula ainda não anunciou nenhum ministro e indicou que só deve fazê-lo em dezembro.

Leia Também É falso que relatório sobre urnas citado em live argentina prove fraude eleitoral

Vídeos com a legenda “Bomba! Lula escolhe como ministra da Segurança Pública a mulher do Marcola, chefe do PCC” utilizam um trecho de menos de 30 segundos do programa de YouTube “4 por 4”, comandado por Lacombe. Esse conteúdo foi compartilhado ao menos 30 mil vezes no Facebook e recebeu ao menos 4 mil curtidas no Instagram.

O jornalista comenta uma nota do colunista Lauro Jardim no jornal O Globo com a manchete “Advogado que sonha ser ministro de Lula assume defesa de mulher de Marcola, do PCC”.

Na nota de dois parágrafos, Jardim afirma que o criminalista Alberto Toron tem a ambição de ser ministro de uma possível pasta da Segurança Pública do governo Lula. Esse mesmo advogado assumiu recentemente a defesa de Cynthia Herbas, mulher de Willians Camacho. A nota não afirma que o presidente eleito estaria cogitando a ideia.

Ao final do vídeo utilizado no boato, Lacombe pergunta à ex-jogadora de vôlei Ana Paula Henkel a sua opinião sobre a possibilidade de o advogado criminalista ser nomeado ministro. Isso prova que sua fala foi tirada de contexto.

Lula já declarou a intenção de recriar o Ministério da Segurança Pública, mas ainda não falou publicamente sobre nomes que podem ser escolhidos para a pasta. O presidente eleito afirmou que só vai divulgar nomes de ministros a partir de dezembro.

Mesmo assim, o futuro governo é tema de desinformação nas redes. O Estadão Verifica mostrou recentemente ser falso que Lula nomeou Jean Wyllys para o Ministério da Educação. Também não é verdade que o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) tenha dito que os pagamentos na modalidade Pix serão taxados.

