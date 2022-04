Vídeo de evento com Lula tem áudio adulterado para incluir acusações sobre Transposição

Um vídeo que viralizou nas redes sociais TikTok e Kwai com imagens do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve o áudio adulterado. Nas imagens, Lula está em um palanque ao lado de correligionários enquanto um homem de branco discursa em um microfone. No áudio, um repentista acusa governos do PT de superfaturarem obras da Transposição do Rio São Francisco. O áudio, no entanto, foi gravado quase três anos depois das imagens.

Leitores pediram a checagem do conteúdo por WhatsApp, 11 97683-7490.

Para encontrar o áudio original, o Estadão Verifica buscou pelo primeiro verso do repente: “No canal do São Francisco, na velha Transposição, passava só poeira”. O resultado foi um vídeo publicado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em julho de 2020. No final do mês anterior, as águas do Velho Chico haviam chegado ao Estado do Ceará. O homem que faz a rima no vídeo é apelidado de Chapéu de Couro e é apoiador do governo; o presidente Jair Bolsonaro (PL) também compartilhou o repente em agosto de 2020.

As imagens do vídeo foram gravadas em 2017. Para encontrá-las, buscamos pelos nomes das pessoas mostradas no palanque: além de Lula, a ex-presidente Dilma Rousseff, o ex-senador Lindbergh Farias e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Eles participaram de uma inauguração simbólica da Transposição na cidade de Monteiro (PB) em 19 de março de 2017. Imagens do evento foram registradas pela AFP.

A TVT transmitiu os discursos do evento. O homem de branco que aparece no vídeo checado é o ex-governador da Paraíba Ricardo Coutinho (PT). Ele começa a falar a partir dos 34 minutos e afirma que há um sentimento de “gratidão” do povo em relação à obra.

As obras da Transposição são tema de disputa política neste ano eleitoral. Embora Bolsonaro venha fazendo entregas de trechos da transposição desde o primeiro ano de mandato, o atual presidente encontrou as obras com mais de 90% de execução quando assumiu a Presidência da República, em 2019. O governo, no entanto, afirma que os percentuais não correspondem à realidade.

Como mostrou o Verifica em janeiro deste ano, as obras começaram em 2006, quando o orçamento era de R$ 4,5 bilhões. A previsão era de que o primeiro trecho fosse entregue em 2010, o que não foi cumprido. No final do segundo mandato, em 2010, o então presidente Lula disse que a obra seria entregue em 2012. Ao longo dos anos, outros aditivos foram sendo feitos e os prazos também se prolongaram. Em setembro de 2019, o governo Bolsonaro informou que já haviam sido gastos R$ 10,6 bilhões e que seria necessário mais R$ 1,4 bilhão para concluir a obra, chegando a R$ 12 bilhões.