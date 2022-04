Em vídeo, Lula diz que não vai ‘enganar o povo mais uma vez’ sobre formação de ‘frente ampla’

Um vídeo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em que ele diz que não vai “enganar o povo mais uma vez” circula fora de contexto nas redes sociais. Na gravação, o petista respondia sobre a possibilidade de formação de uma “frente ampla” contra o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL). Mas o trecho é compartilhado com recortes que não permitem saber a data do vídeo nem ao que o petista se referia.

A frase foi tirada de uma entrevista ao jornal El País, em 7 de outubro de 2020, com mais de 1h30 de duração. O trecho que foi recortado e viralizou nas redes sociais tem apenas oito segundos, e foi exibido no programa Os Pingos nos Is, da emissora Jovem Pan.

Leia Também Postagem que chama Lula de ‘genocida’ espalha frases falsas e sem contexto

Na conversa com jornalistas do El País, Lula comenta sobre a possibilidade de formar uma “frente ampla” contra Bolsonaro. O ex-presidente critica a expressão “frente ampla” e diz que não iria enganar o povo apenas para “mudar a nomenclatura”. Para o petista, o termo estaria sendo usado com um significado de “mágica”.

“Mas fazer um arranjo por cima, apenas para mudar a nomenclatura, sem dizer o que vai acontecer com o povo pobre…”, disse. “Eu já tenho idade demais, eu já vivi demais, eu já tenho experiência demais. E eu não vou enganar o povo mais uma vez. Eu não vou enganar o povo. Só tem sentido fazer uma frente ampla se for para devolver ao povo trabalhador deste país os direitos que tiraram dele”, continuou.

Veja o comentário abaixo, a partir dos 63 minutos.

No Facebook, uma postagem com o trecho do programa Os Pingos nos Is foi visualizada 430 mil vezes e compartilhada mais de 91 mil. O vídeo foi ao ar em 8 de outubro de 2020, com tarja que diz: “Lula entra no modo sincerão. Ex-presidiário promete não enganar o povo mais uma vez”. Os integrantes do programa não mencionam o contexto nem a data da entrevista com Lula. O Estadão Verifica entrou em contato com a Jovem Pan, mas não obteve resposta até a publicação desta checagem.

A frase de Lula sobre “não enganar o povo outra vez” foi tirada de contexto em outra ocasião, em postagem de maio de 2021 com cinco supostas frases do ex-presidente.

Esta checagem também foi feita por AFP Checamos.