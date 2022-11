Site ‘Poder 360’ não noticiou que Lula chamou caminhoneiros de ‘vagabundos fascistas’

É falso que o portal Poder360 tenha noticiado que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou caminhoneiros de “vagabundos fascistas”. Em uma postagem que circula nas redes sociais, a montagem imita o layout do site para propagar a alegação falsa. Não há registro em nenhum veículo de imprensa de que o presidente eleito tenha feito o xingamento.

Leia Também Artigos 34 e 142: entenda por que Constituição não prevê intervenção militar pedida por bolsonaristas

A falsa imagem foi postada por uma página no Facebook com mais de 38 mil seguidores. Abaixo da manchete, a montagem mostra a seguinte linha-fina: “Presidente eleito disse que vai investir em ferrovias e afirma que a dependência do transporte rodoviário é um atraso absoluto”.

Uma busca rápida no Google com as palavras-chaves mostra que nenhum site publicou a matéria. Já na própria página do Poder 360, há a possibilidade de filtrar todas as reportagens por data e, desde o início dos bloqueios nas estradas por manifestantes pró-Bolsonaro, nesta segunda-feira, 31, não há nenhuma publicação referente às ofensas.

Antes de compartilhar prints de notícias nas redes sociais, confirme se o portal citado realmente publicou aquela informação. Peças de desinformação exploram a identidade visual de veículos de comunicação para dar verossimilhança a alegações falsas.

Obstrução de rodovias chega no 4º dia

Um dia após Lula vencer a disputa para a Presidência, apoiadores de Jair Bolsonaro bloquearam estradas contra o resultado das urnas. A mobilização foi feita em grupos de WhatsApp e Telegram onde são compartilhadas alegações falsas de fraude nas urnas eletrônicas, pânico social com a volta do PT ao poder, ofensas contra o Nordeste e pedidos de intervenção militar. Embora caminhoneiros façam parte dos bloqueios, lideranças afirmam que não é um protesto da categoria.

Bolsonaro se pronunciou após dias de silêncio e pediu para que seus apoiadores desobstruam as rodovias. Até a manhã desta quinta-feira, 3, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda detectava fluxo parcialmente impedido em 60 locais e totalmente bloqueado em outros 13 pontos.

🚧 Ocorrências em rodovias federais no Brasil 🛣️ Total de manifestações desfeitas: 876 Interdição (fluxo parcialmente impedido): 60

Bloqueio (Fluxo totalmente impedido): 13 pic.twitter.com/QMseRQ5NJE — PRF Brasil (@PRFBrasil) November 3, 2022

Esse conteúdo também foi checado por UOL Confere e Aos Fatos.

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook. O Estadão Verifica tem acesso a uma lista de postagens potencialmente falsas e a dados sobre sua viralização em razão de uma parceria com a rede social. Quando nossas verificações constatam que uma informação é enganosa, o Facebook reduz o alcance de sua circulação. Usuários da rede social e administradores de páginas recebem notificações se tiverem publicado ou compartilhado postagens marcadas como falsas. Um aviso também é enviado a quem quiser postar um conteúdo que tiver sido sinalizado como inverídico anteriormente.

Um pré-requisito para participar da parceria com o Facebook é obter certificação da International Fact Checking Network (IFCN), o que, no caso do Estadão Verifica, ocorreu em janeiro de 2019. A associação internacional de verificadores de fatos exige das entidades certificadas que assinem um código de princípios e assumam compromissos em cinco áreas: apartidarismo e imparcialidade; transparência das fontes; transparência do financiamento e organização; transparência da metodologia; e política de correções aberta e honesta. O comprometimento com essas práticas promove mais equilíbrio e precisão no trabalho.