É falso que Lula tenha acionado STF para barrar extradição de general venezuelano

É falso que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tenha entrado com pedido no Supremo Tribunal Federal (STF) para evitar a extradição do ex-chefe da Inteligência venezuelana Hugo “Pollo” Carvajal para os Estados Unidos. Uma mensagem que circula no WhatsApp afirma que o petista será “julgado por envolvimento no narcotráfico” no exterior e compartilha o link de uma reportagem da CNN Brasil. No texto da matéria, no entanto, não há qualquer menção a Lula.

A reportagem da CNN Brasil, divulgada no dia 20 de outubro de 2021, informa que a Suprema Corte da Espanha havia concordado em extraditar Hugo Carvajal para os Estados Unidos, onde ele enfrenta acusações de envolvimento com tráfico de drogas. Em nota, o STF informou que não recebeu nenhum pedido de Lula para impedir a extradição do venezuelano. Também não há registro de ações com o nome de Hugo Carvajal no portal do Supremo.

Em outubro do ano passado, o veículo espanhol Ok Diario informou que Pollo enviou uma carta ao juiz Manuel García-Castellón com acusações de financiamento ilegal a Lula e ao partido Podemos, da Espanha. O venezuelano também citou outros políticos da esquerda latino-americana. O site O Antagonista reproduziu o documento, que dizia que “Carvajal ainda precisará provar com documentos suas acusações”.

Posteriormente, o jornal espanhol El Diário afirmou que juízes suspeitavam que a carta teve como objetivo atrasar a extradição do ex-chefe de inteligência. Em março deste ano, o mesmo veículo publicou que a investigação sobre o caso foi parcialmente suspensa porque o depoimento de Carvajal consistia apenas em “narrações de terceiros“. Ainda assim, a polícia investiga se o testemunho do venezuelano tem alguma veracidade, segundo o El País.

De qualquer forma, até o momento não há provas de envolvimento do ex-presidente com o narcotráfico, e não há registro de acusações criminais contra Lula relacionadas ao tema.

O Estadão Verifica consultou a assessoria de Lula, mas não obteve resposta.

Quem é Hugo Carvajal

O motivo que levou as autoridades a investigarem Hugo Carvajal é sua ligação com o atual presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. O ex-chefe de serviços de Inteligência está entre os 13 membros do governo venezuelano acusados de fazerem parte de um cartel de drogas juntamente com Maduro. Em março de 2020, os Estados Unidos indicaram Maduro por narcotráfico e ofereceram US$ 15 milhões por informações que possam levar à sua prisão.

Informações enganosas e fora de contexto sobre o assunto voltaram a circular nas redes sociais na última semana porque a Justiça espanhola deixou novamente em suspenso a extradição de Carvajal. De acordo com a matéria da agência de notícias AFP, a Audiência Nacional — jurisdição em Madri responsável pelas extradições — “concordou em suspender a extradição do militar venezuelano”, após o Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH) enviar uma medida cautelar concedida em resposta a um recurso apresentado por Carvajal.

