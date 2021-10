Frases de Lula são cortadas para parecer que petista chamou Bolsa Família de ‘esmola’

Vídeos no TikTok tiram de contexto frases do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para fazer parecer que ele chamou o Bolsa Família de “esmola”. Na realidade, o petista ironizava os críticos do programa, em discurso proferido em 2009. Em outro trecho, o ex-presidente afirma que uma parcela da sociedade pensa “pelo estômago e não pela cabeça”. Nesse caso, Lula não falava do Bolsa Família, já que a fala foi gravada em 2000.

Há publicações no TikTok com vídeos e outras apenas com áudios com a voz de Lula. As mesmas frases descontextualizadas já tinham viralizado em abril deste ano em vídeo no Facebook, desmentido por Agência Lupa, AFP e Aos Fatos. A nova versão do boato foi enviada por leitores ao WhatsApp do Estadão Verifica, (11) 97683-7490.

O primeiro trecho da fala de Lula foi proferido em discurso de 2009. Na ocasião, o ex-presidente ironizava opositores do Bolsa Família, criado durante seu governo. Falando durante cerimônia de formatura em Belo Horizonte do Planseq, plano de qualificação profissional de beneficiários do programa, ele chamou os críticos de “imbecis” e “ignorantes”. Veja a fala completa, conforme registro na Biblioteca da Presidência da República:

“Ainda tem gente que critica o Bolsa Família, e eu acho normal. Eu atingi uma idade, que eu não tenho mais o direito de me ofender com essas coisas. Alguns dizem assim: “O Bolsa Família é uma esmola, o Bolsa Família é assistencialismo, o Bolsa Família é demagogia”. E vai por aí afora. Tem gente tão imbecil, tão ignorante, que ainda fala: “O Bolsa Família é para deixar as pessoas preguiçosas, porque quem recebe Bolsa Família não quer mais trabalhar”. A ignorância é de tal magnitude que as pessoas pensam que um ser humano vai ganhar R$ 85 e vai deixar de ter perspectiva de ganhar os 616 que a Mônica vai ganhar, tendo um trabalho decente. As pessoas que pensam que o Bolsa Família é isso, são as mesmas que acham que um cara mora em um barraco na favela porque quer; as pessoas que acham que o povo é pobre porque é vagabundo, porque não quer trabalhar, porque não quer estudar”.

O segundo trecho é retirado de um vídeo gravado em 2000, dois anos antes de Lula ser eleito presidente. Na ocasião, de acordo com uma publicação no site do petista, ele comentava sobre o uso eleitoral da distribuição de cestas básicas. Leia a citação completa:

“Lamentavelmente, no Brasil o voto não é ideológico. As pessoas não votam partidariamente e, lamentavelmente, tem uma parte da sociedade com alto grau de empobrecimento. Ela é conduzida a pensar pelo estômago e não pela cabeça. É por isso que se distribui tanta cesta básica, é por isso que se distribui tanto tíquete de leite. Na verdade, isso é uma peça de troca em época de eleição e, assim, despolitiza o processo eleitoral, e você trata o povo mais pobre da mesma forma com que Cabral tratou os índios quando chegou ao Brasil, tentando distribuir bijuterias, espelhos, para ganhar os índios. Eles distribuem alimento. Eles têm como lógica manter a política de dominação, que é secular no Brasil”.

O Estadão Verifica procurou a assessoria de Lula, que afirmou que “são falas tiradas de contexto onde ele relata o que falam os críticos do Bolsa Família, editadas com trechos de outras falas, com claro objetivo político”. O ex-presidente foi alvo de outros boatos recentemente; na semana passada, mostramos que é falso que uma foto mostrasse Lula sob efeito de álcool em Davos.