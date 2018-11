Líderes do Projeto Comprova fazem debate sobre desinformação nas eleições 2018

Os boatos que tomaram conta das redes sociais durante as eleições serão tema de debate com os líderes do Projeto Comprova, iniciativa de fact-checking formada por 23 veículos de mídia e o Estado. O encontro ocorre amanhã, a partir das 9h30, na Faculdade Armando Alvares Penteado (FAAP), em São Paulo, e marca o fim dos trabalhos da coalizão.

A primeira fala será da pesquisadora britânica Claire Wardle, co-fundadora e diretora de pesquisa da First Draft, organização internacional que criou a iniciativa do Comprova. Uma das mais importantes pesquisadoras na área de desordem informacional, Wardle vai abordar o tema “O Brasil no contexto global da desinformação”.

Em seguida, às 11h, Daniel Bramatti, presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) e editor do Estadão Dados, e Sérgio Lüdkte, coordenador do projeto Comprova, se juntam a Claire na mesa redonda “Análise das eleições sob a ótica do projeto Comprova”.

As inscrições para participar do evento estão abertas e podem ser feitas por meio deste link. A TV Estadão também vai transmitir a palestra ao vivo.