Líder do MST em foto com petistas é falsamente identificado como Adélio Bispo

Não é verdade que uma foto resgatada nas redes sociais mostre um encontro de lideranças petistas com Adélio Bispo, autor da facada contra o presidente Jair Bolsonaro. O homem que aparece de braços dados com Gleisi Hoffmann e Luiz Inácio Lula da Silva é João Paulo Rodrigues, líder do Movimento de Trabalhadores Sem Terra (MST).

Uma publicação com legenda falsa foi compartilhada ao menos 2 mil vezes no Facebook. “Sabem quem é o rapaz de boné? Pois é… Ele mesmo! ‘Da faca’”, diz a postagem falsa.

A foto original é de abril de 2018. Rodrigues, de boné vermelho, aparece na imagem de braços dados com a então senadora Gleisi Hoffmann (RS) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na foto estão ainda a ex-presidente Dilma Rousseff, Guilherme Boulos, candidato em 2018 à presidência pelo PSOL, e Luiz Marinho, candidato naquele ano ao governo de São Paulo pelo PT.

Para identificar a origem da fotografia utilizada, o Estadão Verifica utilizou o mecanismo de busca reversa de imagens Google. Ele permite identificar outras vezes em que a foto foi utilizada anteriormente.

Assim, foi possível localizar a foto em matéria publicada no portal G1. A reportagem “Lula passa a madrugada no sindicato dos metalúrgicos do ABC após ordem de prisão” foi publicada em 6 de abril de 2018. Naquele dia, o ex-presidente Lula ficou sabendo da ordem de prisão expedida após a condenação na 2ª instância pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Ele foi até o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, se reunir com lideranças políticas e correligionários.

Lula se entregou à Polícia Federal no dia seguinte, após passar a noite na sede do sindicato.

Não é a primeira vez que a figura de Adélio Bispo é usada em peças de desinformação. O Estadão Verifica já checou postagens que afirmavam que ele teria sigilo telefônico protegido pela OAB e que ela mantinha ligações com o ex-deputado federal Jean Wyllys.

Este conteúdo também foi checado por Boatos.org e Agência Lupa.

