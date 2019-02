Justiça não tem indícios que confirmem boato sobre ‘mansão uruguaia’ de Lula

Uma suposta nova propriedade oculta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem sido alardeada no WhatsApp — dessa vez, o petista preso em Curitiba é acusado de ser dono de uma mansão em Punta del Este, no Uruguai. No entanto, não houve denúncia formal apresentada sobre esse caso e Lula não foi indiciado ou responde a processo criminal relativo a esse assunto.

A mensagem que circula no WhatsApp alega que a mansão uruguaia teria sido citada na delação do ex-ministro Antonio Palocci — porém, não há menção a isso nos termos de colaboração do petista divulgados a partir de outubro do ano passado (veja abaixo). Também não existe referência a propriedades no Uruguai na delação da Odebrecht.

Documento Delação Palocci PDF

A corrente de WhatsApp é acompanhada de um vídeo de uma emissora em espanhol — a mensagem diz que “já está passando em todos os jornais de lá (do Uruguai)”. A reportagem, na verdade, é de 2016 e repercute uma publicação da revista IstoÉ que informava que a força-tarefa da Operação Lava Jato investigava se a mansão de Punta del Este pertenceria a Lula. Mas, como dito anteriormente, a apuração ainda não resultou em denúncia formal.

Segundo a reportagem, a casa estaria registrada no nome do empresário do ramo de calçados Alexandre Grendene Bertelle. Ele nega que a mansão seja de sua propriedade, conforme diz em documento anexado à reportagem publicada.

O Estadão Verifica entrou em contato com o Ministério Público Federal (MPF) do Paraná, que comunicou apenas que não “confirma ou nega eventuais investigações em andamento”.

Diante disso, é possível afirmar que não há evidências suficientes que liguem Lula à mansão de Punta del Este.

