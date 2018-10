Justiça ainda não avaliou se houve caixa 2 no caso dos jornais recolhidos no Rio

A checagem abaixo foi publicada pelo Projeto Comprova. A verificação foi realizada por uma equipe de jornalistas do Poder 360. Outras redações concordaram com a checagem, no processo conhecido como “crosscheck”.

O Projeto Comprova é uma coalizão de 24 veículos de mídia com o objetivo de combater a desinformação durante o período eleitoral. Você pode sugerir checagens por meio do número de WhatsApp (11) 97795-0022.

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) apreendeu no sábado, 20 de outubro, milhares de exemplares da edição especial do jornal Brasil de Fato e cópias do boletim Nascente por suspeita de propaganda eleitoral irregular pró-Fernando Haddad (PT) na sede do Sindipetro-NF (Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense), em Macaé (RJ). No entanto, a Justiça ainda não avaliou o mérito do caso. Ou seja, não é possível dizer que houve caixa 2. Os textos que circulam com isso são enganosos.

A publicação apreendida do Brasil de Fato (veja abaixo) contém reportagens sobre as propostas dos dois candidatos à presidência da República. O Brasil de Fato, que existe desde 2003, diz ser independente da campanha do petista, sem qualquer vínculo estrutural ou financeiro. O mesmo diz o boletim Nascente, jornal semanal do Sindipetro criado há mais de 10 anos. Eles alegam ter linha editorial conhecida e, por isso, defendem que houve apenas manifestação livre de opinião e expressão.

Documento Brasil de Fato PDF

O recolhimento dos materiais foi feito após mandado judicial emitido pelo juiz eleitoral Sandro de Araújo Lontra, que qualificou o Brasil de Fato como portador de “matérias pejorativas” contra Bolsonaro. Segundo a decisão do juiz (veja abaixo), a distribuição das publicações no Sindipetro evidenciaria “possível prática de propaganda eleitoral em bem de uso comum”.

Documento Decisão PDF

Em nota, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) classificou o ato como uma “censura incompatível com o regime democrático do país” e disse que a decisão judicial “viola a garantia constitucional da liberdade de expressão”.

Após a apreensão, postagens com ilações enganosas sobre a possível prática de caixa 2 na campanha de Haddad viralizaram na rede. Segundo o CrowdTangle, um post do jornal Clique Diário obteve no Facebook mais de 100 mil interações (reações, comentários e compartilhamentos) até às 17h desta terça-feira, 23 de outubro.