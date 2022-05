Foto de jovem trans é falsamente associada a atirador de escola no Texas

Fotos de uma jovem usando saia têm sido compartilhadas nas redes sociais com a afirmação falsa de que se trata de Salvador Rolando Ramos, atirador de 18 anos que matou 21 pessoas em uma escola no estado americano do Texas na última terça-feira, 24. Na verdade, as fotografias são de uma mulher transgênero chamada Sam, de 20 anos, que mora na Geórgia, nos Estados Unidos.

Sam publicou as fotos usando saia em uma conta no Instagram. Depois de ter sido falsamente identificada como o atirador do Texas, ela postou uma outra foto, segurando um papel com a data 25 de maio de 2022. “Prova de que não sou o atirador morto no Texas”, escreveu na legenda.

Salvador Ramos abriu fogo contra uma escola primária em Uvalde, no Texas, no dia 24 de maio. Ele matou 19 crianças e duas professoras e foi morto no local.

Em entrevista ao canal norte-americano NBC, Sam disse que sofreu assédio online depois de ter sido falsamente relacionada ao atirador. “Não é a primeira vez que sou assediada, mas é a primeira vez que sou acusada de assassinato”, disse.

Segundo a NBC, as fotos de Sam começaram a circular na rede social 4chan. O boato de que ela seria o atirador do Texas ganhou impulso com o compartilhamento de figuras conservadoras dos EUA, como o radialista Alex Jones e o deputado Paul Gosar.

A ONG Trans Safety Network, de apoio a pessoas transgênero, afirmou que ao menos outras duas mulheres trans foram falsamente identificadas online como Salvador Ramos. Não há qualquer evidência de que o jovem se identificasse como transgênero.

Aos Fatos, AFP e Fato ou Fake também publicaram checagens sobre esse assunto.

