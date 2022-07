Vídeo usa frase antiga de Dirceu para alimentar tese infundada de ligação entre PT e facada contra Bolsonaro

Conteúdos enganosos nas redes sociais exploram uma frase mal formulada do ex-presidente do PT José Dirceu para alimentar teorias infundadas de que o partido estaria envolvido no ataque a facada ao presidente Jair Bolsonaro, na campanha eleitoral de 2018. Em agosto do ano passado, o ex-ministro esclareceu que se referia ao atentado como um fato imprevisível que poderia impedir a vitória do ex-presidente Lula ou do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad nas eleições de 2018. Até o momento, investigações da Polícia Federal não indicaram a participação de grupos políticos no crime.

Leia Também Veja todas as checagens sobre urnas eletrônicas publicadas pelo Estadão Verifica

Ainda assim, um vídeo do influenciador bolsonarista Gustavo Gayer, com mais de 100 mil visualizações no YouTube e compartilhado entre apoiadores do presidente no Telegram, reforça a teoria sem evidências de que o PT teria algum envolvimento no atentado. O autor do conteúdo não menciona os esclarecimentos de Dirceu sobre a declaração e também omite que não há provas de motivações políticas da facada. Também sugere que o ex-ministro cometeu um “sincericídio” e que deveria ser investigado pelas declarações.

A frase explorada pelo vídeo remete a uma entrevista de Dirceu ao canal Tutaméia TV, em março de 2021. A íntegra da entrevista está disponível no YouTube. A partir de 41 minutos e 38 segundos, o ex-presidente do PT inicia uma argumentação de que o partido teria vencido as eleições presidenciais de 2018 caso a ex-presidente Dilma Rousseff não fosse retirada do poder pelo processo de impeachment concretizado dois anos antes. Dirceu opina que apenas um fato imprevisível ou um erro do partido poderia comprometer a vitória.

“Se a Dilma governasse até o final do governo dela, e o Lula sendo candidato em 18, nós venceríamos a eleição”, disse José Dirceu. “Aliás, ele venceria em 18 com tudo o que aconteceu ou, em liberdade, elegeria o Haddad. A possibilidade era grande, poderia acontecer qualquer fato, como acontece às vezes que impedisse isso, ou erros nossos, como foi a facada ao Bolsonaro, como foi a decisão do Fachin, as coisas imprevisíveis da política.”

A declaração do petista já havia sido explorada pelo vereador Carlos Bolsonaro em agosto de 2021 — o filho do presidente repercutiu a fala com a frase “a facada foi um erro nosso”. Em resposta a Carlos, Dirceu fez no Twitter um esclarecimento: “Minha fala é uma lista de fatos imprevisíveis na política, que poderiam impedir a eleição do Lula ou do Haddad em 2018. Dentre eles, possíveis erros nossos e a facada em Bolsonaro. Coisas diferentes, compondo a mesma listagem de fatos imprevisíveis”.

Minha fala é uma lista de fatos imprevisíveis na política, que poderiam impedir a eleição do Lula ou do Haddad em 2018. Dentre eles, possíveis erros nossos E a facada em Bolsonaro. Coisas diferentes, compondo a mesma listagem de fatos imprevisíveis. https://t.co/Fa5NMrvapa — Zé Dirceu (@ZeDirceu_) August 18, 2021

O caso Adélio

Até o momento, não há registros de conhecimento público de autoridades que associem o PT à facada em Jair Bolsonaro. Em 2020, o delegado Rodrigo Morais Fernandes concluiu em relatório final das investigações que o agressor Adélio Bispo de Oliveira atuou sozinho, por iniciativa própria e sem apoio de terceiros. No mesmo documento, ele pondera que existia uma dúvida razoável acerca do interesse dos advogados de Adélio no caso.

Em novembro de 2021, a Polícia Federal retomou o inquérito após a Segunda Seção do Tribunal Regional Federal da 1º Região (TRF-1) derrubar uma decisão liminar que impedia a análise de dados bancários e do celular do advogado de Adélio no caso. O objetivo é apurar se terceiros pagaram pela defesa do réu ou se há outro motivo que justifique o interesse do advogado em assumir o caso. Desde então, ainda não há atualizações sobre o inquérito que apontem o envolvimento de instituições políticas no episódio.

Por outro lado, boatos infundados que tentam alimentar a tese de que há mandantes por trás do crime são frequentes. Em fevereiro, o Estadão Verifica desmentiu postagens que afirmavam que Adelio Bispo teria revelado o mandante da facada em um novo depoimento à Polícia Federal. A própria instituição apontou a improcedência do boato. Neste mês, o blog apontou que é falso que Jair Bolsonaro levou um soco enquanto estava sendo carregado após o atentado.

Procurado por e-mail, Gustavo Gayer escreveu: “Só pra eu entender aqui. O video é ‘fake news’ por que o Dirceu disse que ele foi mal interpretado? É isso mesmo? Então o ‘nosso erro’ foi apenas um errinho de escolha de palavras?” Ele não comentou sobre o fato de até hoje não haver conclusão da Polícia Federal que aponte envolvimento do PT ou de outros partidos no ataque a Bolsonaro.