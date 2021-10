Postagem tira de contexto fala de executivo do agronegócio sobre ‘olhar menos televisão’

Circula nas redes sociais um vídeo antigo em que o executivo de uma companhia de máquinas agrícolas fala que é necessário “olhar menos televisão, ler menos jornal e acreditar muito mais na nossa vocação”. A frase foi dita em 2017 por Paulo Herrmann, presidente da John Deere Brasil, durante um evento do setor. Ao Estadão Verifica, a empresa afirmou que o comentário de Herrmann se referia ao cenário político e econômico daquele ano e era voltado ao agronegócio. “O vídeo no contexto mencionado não faz parte da realidade atual”, afirmou a companhia.

Um trecho de 1 minuto da fala de Herrmann foi compartilhado em grupos e páginas bolsonaristas no Facebook — as postagens não deixam claro que o depoimento é de 2017. Um dos posts, com 1,9 mil compartilhamentos, traz a hashtag #BolsonaroReeleito2022. Leitores solicitaram a checagem do conteúdo por WhatsApp: 11 97683-7490.

No vídeo, Herrmann fala o seguinte: “É necessário olhar menos televisão, ler menos jornal e acreditar muito mais na nossa vocação, competência, capacidade, honestidade para fazer as coisas acontecerem. Esse País que está 24 horas por dia na televisão não nos pertence, não somos nós, não nos representa, nós somos farinha de outro saco, nós somos gente de outra estirpe. Acho que quanto mais a gente se convencer disso, quanto mais a gente criar alianças nesse sentido tanto mais forte será nossa reação para varrer do mapa esse tipo de gente que se apoderou do Estado em benefício próprio.”

A fala, no entanto, não está completa. O vídeo foi editado de modo a tirar um segmento em que o executivo fala em eleições: “Nós temos que tomar conta de nossas cooperativas, das prefeituras, temos que ter uma marcação cerrada sobre cada político que vamos eleger nas próximas eleições no sentido de assegurar que eles nos representem e não representem a espécie de pessoas que eles são”.

Em nota, a John Deere do Brasil comunicou que Herrmann falou após o evento Analys Agricultura de Precisão, em Gramado, e que o executivo comentava sobre “o cuidado que os brasileiros devem ter ao votar”. “Em 2017, o cenário político e econômico era outro”, informou a empresa. “É importante mencionar que a mensagem principal de Paulo Herrmann era direcionada ao agronegócio e ao zelo com o setor. Em nenhum momento o presidente da John Deere Brasil cita apoio político a nenhum governo ou candidato. Logo, o vídeo no contexto mencionado não faz parte da realidade atual”.

O depoimento completo foi publicado pelo portal IG em 7 de julho e por uma página de Facebook em 11 de julho de 2017.

Fique atento a conteúdos antigos

É muito comum que desinformadores tirem de contexto vídeos e imagens antigas, de forma enganosa. No caso do vídeo de Paulo Herrmann, não é informada a data da gravação para parecer que o executivo faz um elogio ao governo atual. Para encontrar a origem de fotos e vídeos, usamos a ferramenta de busca reversa de imagens.