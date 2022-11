É falso que seção eleitoral em Sergipe tenha ‘desaparecido’; votos foram contados

A seção 0090 da zona eleitoral 0030, em Itabaianinha, Sergipe, não “desapareceu”, ao contrário do afirmado em um vídeo viralizado na rede social Kwai. A seção foi agregada à 0091, conforme explicado ao Estadão Verifica pelo Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE). Os votos dos eleitores das duas seções podem ser conferidos no boletim de urna 0091, no portal de resultados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No vídeo, um eleitor pesquisa no site do TSE as seções da zona 0030. Ele procura pela seção 0090, que consta em seu comprovante de votação, mas diz não a encontrar. Na tela, é possível ver a lista das seções contendo a 0089 e, em seguida, a 0091.

O autor da gravação afirma que pretendia, com a pesquisa, saber quantos votos foram depositados na seção, mas acabou se deparando com “uma grande surpresa” ao não encontrá-la, suspeitando que o voto dele não tenha sido contabilizado. “Dei meu voto e meu voto simplesmente eu não sei para onde foi porque a seção não está no site do TSE”, reclama.

De acordo com a assessoria de comunicação do TRE-SE, a 30ª Zona Eleitoral do estado, com jurisdição sobre o município de Itabaianinha, agregou a seção 90 à seção 91 para otimizar a relação entre a quantidade de eleitores e de urnas disponíveis. Outras seções também foram agregadas.

Em relação ao caso apontado pelo eleitor, o TRE-SE explica que as seções 90 e 91 tinham apenas 156 e 159 eleitores cadastrados, respectivamente. Desta forma, a 30ª Zona Eleitoral decidiu juntá-las para que fosse utilizada apenas uma urna eletrônica que atendesse aos 315 eleitores cadastrados nas duas.

Em Sergipe, segundo a Resolução 25, de 8 de junho de 2022, do TRE, o limite máximo de eleitoras ou eleitores por seção, para efeito de agregação e Transferência Temporária de Eleitores (TTE) de ofício, foi de 350 para o interior e de 450 para a capital nas eleições 2022.

O tribunal forneceu à reportagem documento extraído do sistema eleitoral que demonstra que a seção 90 foi agregada à 91. “No espelho do sistema, a seção 91 passa a ser a seção principal. Ou seja, ao consultar o site do TRE-SE/TSE ou em consulta ao E-título, visto que ambos puxam as informações do banco de dados, somente vai aparecer a seção 91, que se tornou a seção de votação principal”, explicou a assessoria de comunicação.

Desta forma, os votos depositados nas duas seções podem ser consultados na seção 0091, onde 248 eleitores compareceram e foram contabilizados 234 votos válidos para presidente e 224 para governador. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve 149 votos e Jair Bolsonaro (PL), 85.

Conteúdo semelhante já foi investigado anteriormente pelo Estadão Verifica, que identificou ser falso que votos depositados na seção 3345, em Miami, nos Estados Unidos, não tivessem sido computados. Lá, a seção em questão foi agregada à 1346.

