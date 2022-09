Questionário de pesquisa Ipespe não tem perguntas sobre auxílio do governo e aluguel, ao contrário do que sugere vídeo

Circula nas redes sociais vídeo em que uma eleitora diz ter participado de uma pesquisa de intenção de voto que não foi finalizada por ela não cumprir “o perfil dos eleitores do Lula”. Segundo ela, a entrevista foi realizada por telefone e, durante a ligação foram feitas perguntas sobre idade, escolaridade, renda, moradia e recebimento de auxílio do governo. No entanto, na hora de responder sobre qual candidato votaria para presidente, ela diz que teriam desligado “na cara” dela.

De acordo com a eleitora, a pesquisa teria sido realizada pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe), no dia 15 de setembro. O instituto de fato cadastrou uma pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realizada entre os dias 14 e 16 de setembro, mas o questionário descrito no vídeo não corresponde ao registrado pela empresa. É possível ver as perguntas feitas pelo Ipespe no sistema PesqEle, do TSE, consultando o número de registro BR-08883/2022.

Documento Questionário Ipespe PDF

As perguntas feitas pelo Ipespe no bloco de caracterização do perfil do entrevistado são: sexo, idade, escolaridade, religião, cor ou raça e renda. Diferentemente do que diz o vídeo, a empresa não pergunta se o participante recebe auxílio do governo ou se mora de aluguel.

De acordo com o instituto, os questionamentos sobre as características do entrevistado são feitos para que a amostra de pessoas ouvidas represente diferentes perfis dentro da população brasileira. Traçado o perfil do entrevistado, as perguntas seguintes são sobre a intenção de voto do eleitor, a avaliação do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a percepção sobre o desempenho dos candidatos à Presidência nas campanhas eleitorais e em debates.

Procurado pelo Estadão Verifica, o Ipespe informou que não poderia confirmar se a mulher que gravou o vídeo realmente foi contactada pelo instituto. A empresa afirmou não armazenar os dados pessoais que identifiquem os entrevistados, a fim de atender os princípios éticos da Associação Brasileira das Empresas de Pesquisas (ABEP) e da Lei Geral de Proteção de Dados (nº 13.709/201). De acordo com o Ipespe, o desligamento da ligação pode ter ocorrido pelo não consentimento do entrevistado, queda de conexão ou a não correspondência do perfil do respondente às cotas definidas à medida que elas vão sendo completadas.

A pesquisa registrada pelo Ipespe no TSE define diferentes perfis a serem entrevistados em sua metodologia: 47% das pessoas ouvidas devem ser do sexo masculino e 53% do feminino; 1% deve estar entre 16 e 17 anos, 33% de 18 a 59 anos, 45% de 35 a 59 anos e 21% acima dos 60 anos; 39% devem ter grau de instrução até o fundamental, 41% até o ensino médio e 20% até o ensino superior; em relação a renda familiar, 48% devem ganhar até dois salários mínimos, 36% de dois a cinco e 16% acima dos cinco.

A definição do universo de entrevistados é feita a partir dos dados de eleitores do TSE e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a fim de ter uma amostragem representativa da população do País. À medida que as cotas vão sendo completadas nas entrevistas – ou seja, quando atinge-se a porcentagem de cada um dos perfis definidos na pesquisa – a ligação pode não seguir adiante e, por esse motivo, são encerradas sem que o eleitor responda sobre sua intenção de voto, explicou o Ipespe.

No vídeo a eleitora se propõe a explicar o motivo da ligação ter sido encerrada. Ela afirma que o perfil das pessoas que votam no candidato Lula “geralmente são jovens, pessoas que não têm um trabalho, não têm renda fixa e que recebem algum auxílio ou moram de aluguel”. “Então, eu acredito que por eu não preencher esses requisitos, eles acharam melhor desligar na minha cara e não ouvirem o que eu tinha pra dizer, em quem eu realmente votava”, diz. Ao final do vídeo, ela ainda questiona se isso não explica os índices de intenção de voto atribuídos ao ex-presidente pelas pesquisas de intenção de voto.

Intenção de voto nas eleições para Presidência

A última pesquisa Ipespe/Abrapel divulgada no sábado, 24, mostra o ex-presidente Lula à frente com 46% das intenções de voto no primeiro turno, seguido por Bolsonaro, com 35%. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos. O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 2 de outubro.

Na sequência está Ciro Gomes (PDT), com 6%, e Simone Tebet (MDB), com 4%. Felipe D’Avila (Novo), Soraya Thronicke (União Brasil), Vera Lúcia (PSTU), Constituinte Eymael (DC), Leo Péricles (UP), Sofia Manzano (PCB) foram citados, mas não chegaram a 0,5% das citações. Padre Kelmon (PTB) constava na lista, mas não foi citado por nenhum respondente. Roberto Jefferson (PTB) constava na lista apenas da primeira rodada e Pablo Marçal (Pros), da primeira e segunda. Os votos em branco, nulos ou que não irão votar em nenhum candidato somam 5% e os que não souberam ou não preferiram responder são 4%.

A pesquisa ouviu 1.100 pessoas em todas as regiões do País, de 21 a 23 de setembro de 2022. Os participantes responderam à pergunta: “se a eleição para presidente fosse hoje e os candidatos fossem esses que vou ler, em quem o(a) Sr(a) votaria?”. Está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-01897/2022.

O resultado encontrado pelo Ipespe é similar ao de outros institutos de pesquisa. O agregador do Estadão, que considera índices de 14 empresas diferentes, indica que Lula tem média de 47% e Bolsonaro, de 32%.