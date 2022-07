Indígenas bloquearam rodovia reivindicando melhorias na saúde, não por causa de fuga de mulher

É falsa a alegação feita em um vídeo nas redes sociais de que indígenas do Maranhão teriam bloqueado a Rodovia BR-226, próximo ao município de Grajaú, porque uma mulher teria abandonado a comunidade e seguido viagem com um caminhoneiro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e os advogados dos indígenas, os Guajajara que vivem na região têm protestado por melhorias na saúde e pela mudança da coordenadoria do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) do Estado.

Leia Também É falso que público tenha reagido com coro de ‘mito’ a protesto de Nando Reis contra Bolsonaro

O vídeo apresenta indígenas conversando sobre o bloqueio com agentes da PRF. Uma narração sobre a imagem afirma de maneira enganosa que um indígena fechou a rodovia no Maranhão porque um carreteiro levou a companheira dele embora. Esse conteúdo foi visto ao menos 620 mil vezes no aplicativo Kwai.

As manifestações ocorreram em três datas nas imediações da Aldeia Coquinho, dentro da Terra Indígena Cana Brava, município de Jenipapo dos Vieiras, distante 100 quilômetros de Grajaú. Os protestos foram noticiados por veículos de comunicação do Maranhão (G1, Imirante).

A PRF atuou nas negociações junto aos indígenas e informou que a via foi bloqueada nos dias 30 de junho, 5 e 7 de julho. Segundo a corporação, eles pediam melhorias no serviço de saúde indígena e a exoneração do coordenador do Distrito Sanitário Especial Indígena.

Em nota enviada ao Estadão Verifica, a PRF negou a alegação feita no vídeo de que uma mulher teria deixado a comunidade com um caminhoneiro. “Em nenhum momento das tratativas com os policiais rodoviários federais os manifestantes expressaram motivação relacionada a um suposto sequestro, rapto ou prática similar.”

A reportagem conversou com os advogados Hallex Mousinho e Daniel Cavalcante, que representam a associação Conselho Supremo de Caciques e Lideranças Terra Indígena Cana Brava Guajajara. Ambos desmentiram que a motivação para o bloqueio tenha sido a saída de uma indígena do local. “Essa manifestação sobre um eventual roubo de uma indígena por um caminhoneiro, sequestro ou coisa do tipo é falaciosa, não existe. Isso é folclórico”, disse Daniel Cavalcante.

O advogado compartilhou com a reportagem um ofício, enviado à PRF em 29 de junho, que avisa sobre a realização da manifestação. O documento já aponta que a motivação para os protestos seria as condições do atendimento de saúde indígena na região.

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook. O Estadão Verifica tem acesso a uma lista de postagens potencialmente falsas e a dados sobre sua viralização em razão de uma parceria com a rede social. Quando nossas verificações constatam que uma informação é enganosa, o Facebook reduz o alcance de sua circulação. Usuários da rede social e administradores de páginas recebem notificações se tiverem publicado ou compartilhado postagens marcadas como falsas. Um aviso também é enviado a quem quiser postar um conteúdo que tiver sido sinalizado como inverídico anteriormente.

Um pré-requisito para participar da parceria com o Facebook é obter certificação da International Fact Checking Network (IFCN), o que, no caso do Estadão Verifica, ocorreu em janeiro de 2019. A associação internacional de verificadores de fatos exige das entidades certificadas que assinem um código de princípios e assumam compromissos em cinco áreas: apartidarismo e imparcialidade; transparência das fontes; transparência do financiamento e organização; transparência da metodologia; e política de correções aberta e honesta. O comprometimento com essas práticas promove mais equilíbrio e precisão no trabalho.