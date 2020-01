Incêndios na Austrália: boato tenta diminuir influência das mudanças climáticas

Uma publicação com mais de mil compartilhamentos no Facebook diz que “ativistas da esquerda na Austrália estão queimando animais, plantas e casas para puxar a agenda das ‘mudanças climáticas‘”. A postagem, falsa, sugere que “ecoterroristas” estariam por trás dos incêndios e atribui a informação ao canal australiano “TV7”.

Um comunicado da polícia do estado australiano de Nova Gales do Sul informa que há 24 pessoas acusadas de terem começado incêndios propositalmente, mas não há nenhuma menção a motivações ideológicas.

Em outro estado, Victoria, um policial declarou que “não há nenhum indício de que os incêndios na região tenham sido provocados intencionalmente ou de qualquer comportamento suspeito”. O departamento de Meteorologia do governo australiano reconhece que as mudanças climáticas influenciaram a gravidade e a frequência dos incêndios no país.

Nas duas notícias a respeito de acusados de incêndio na rede “Seven” também não há menções a nenhuma motivação ideológica.

Os incêndios na Austrália e na Amazônia têm causas distintas; entenda as diferenças. / com informações da AFP