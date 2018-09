Imagens de caravana de motos são de romaria e não de carreata em apoio a Bolsonaro

A checagem abaixo foi publicada pelo Projeto Comprova. A verificação foi realizada por uma equipe de jornalistas da AFP e da NSC. Outras redações concordaram com a checagem, no processo conhecido como “crosscheck”: Estadão, Jornal do Commercio, O Povo e Nexo.

O Projeto Comprova é uma coalizão de 24 veículos de mídia com o objetivo de combater a desinformação durante o período eleitoral. Você pode sugerir checagens por meio do número de WhatsApp (11) 97795-0022.

O vídeo de uma caravana de motos compartilhado nas redes sociais como sendo de uma carreata formada por apoiadores do candidato à Presidência Jair Bolsonaro é falso.

As imagens foram gravadas durante a 32ª Moto Romaria 2018, no dia 16 de setembro, um evento que reuniu milhares de motocicletas em uma caravana que faz o percurso de 120 km de Fortaleza até Canindé, no Ceará. Segundo os organizadores, “é um evento único do motociclismo no Ceará, quem foi nunca se arrependeu. Muitos vão pela fé e religiosidade, mas o evento é aberto a todos”.

A gravação foi realizada na BR-020, na entrada de Canindé, na altura do bairro de Boa Vista, quando a caravana chegava em seu destino final. Na gravação, pode-se observar uma bandeira do candidato Robério Monteiro (PDT), que também aparece em um vídeo sobre o evento publicado por Edison Maia, organizador da Moto Romaria, em sua página no Facebook.

Outra filmagem da Moto Romaria 2018 mostra o mesmo padrão do comboio liderado por viaturas da Polícia Rodoviária Federal: um Renault, um Chevrolet e cinco motocicletas em formação.

Para chegar a essa conclusão, a equipe do Comprova examinou comentários do vídeo e obteve a dica de que teria sido gravado na Moto Romaria do Ceará. A partir disso, uma extensa busca por vídeos da Romaria nos recentes anos foi realizada. Uma comparação dessas gravações com as imagens do vídeo verificado foi realizada para comprovar seu contexto e localização originais.

Ainda que alguns motoqueiros tenham levado bandeiras de candidatos que concorrem nas eleições de outubro, o evento não tem nenhuma motivação política. Trata-se de uma peregrinação de cunho religioso em homenagem a São Francisco.

A solicitação de contato feita pela AFP, membro do Comprova, aos organizadores do evento não foi respondida até a publicação desta história.

Recentemente, diversas imagens fora de seu contexto original alegando exibir manifestações a favor de Bolsonaro vêm sendo compartilhadas nas redes sociais. O Comprova já desmentiu algumas delas.

Segundo estatísticas do Facebook, o vídeo já foi compartilhado 161,8 mil vezes e assistido por quase 4 milhões de usuários desde que foi publicado no dia 22 de setembro de 2018. O vídeo foi disseminado por 142 páginas diferentes, grande parte delas apoia abertamente o presidenciável.