Imagens de 2013 de ataques de vespas gigantes circulam fora de contexto nas redes

Desde que cientistas alertaram para a presença de vespas gigantes asiáticas nos Estados Unidos, publicações nas redes sociais passaram a alardear ataques inexistentes. Até agora, apenas ocorreram dois registros dos insetos nos EUA, e nenhum ataque contra humanos. Muitas das imagens que circulam online são de uma onda de ataques que ocorreu em 2013 na China. Um desses posts enganosos obteve mais de 8 mil compartilhamentos no Facebook misturando diferentes registros antigos desses insetos.

A primeira foto da postagem, que mostra vários ferimentos de picada na cabeça de um homem deitado, é da mesma época da onda de ataques de vespas gigantes na China, em 2013. A imagem foi usada em matéria do site Correo, do Peru, e em portais russos.

Outra foto, que mostra picadas profundas no braço de um homem, é uma das imagens utilizadas em reportagem da TV Brasil de 2013. O Estadão Verifica já mostrou que este vídeo tem circulado fora de contexto nas redes sociais, com legendas que não deixam claro que o ataque é antigo.

Uma segunda imagem de ferimentos em um braço também é de 2013, novamente da onda de ataques na China. A foto foi publicada, por exemplo, neste artigo da revista The Atlantic de 2013.

O vídeo em que um rato é atacado por uma vespa é antigo, de julho de 2018. Na postagem original no YouTube, o inseto não é identificado como uma vespa gigante asiática (Asian giant hornet, em inglês), e sim como uma vespa comum (wasp).

Finalmente, a publicação no Facebook inclui ainda um trecho do programa Bom Dia Brasil exibido em 3 de outubro de 2013. A reportagem também mostra os ataques contra chineses naquele ano.

Esse mesmo post divulga ainda um vídeo em que pessoas estão correndo em um estacionamento, parecendo fugir de insetos. O Estadão Verifica não conseguiu confirmar a origem dessa gravação, mas ela foi publicada em perfis de redes sociais que a relacionavam a um ataque de abelhas nos Estados Unidos.

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook.

