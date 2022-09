Comentarista engana ao citar risco de ‘homicídio coletivo’ e sugerir que vacinas poderiam ser aplicadas sem aprovação de agências

É enganoso alegar que o presidente Jair Bolsonaro (PL) não poderia ter fechado contrato para compra de vacinas contra covid-19 de forma mais rápida porque não havia certeza sobre sua eficácia. A comentarista Carla Cecato fez esta e outras declarações em um programa de televisão. Os primeiros resultados que mostraram que as vacinas foram eficazes em testes clínicos saíram ao longo de 2020, e governantes ao redor do mundo reservaram doses para aplicar na sua população assim que fossem aprovadas por agências regulatórias. Ainda em dezembro daquele ano, os países ricos já tinham reservado para si mais da metade das doses que viriam a ser produzidas até o final de 2021.

Trechos das declarações de Carla Cecato viralizaram nas redes sociais e foram vistos pelo menos 749 mil vezes. Ela disse que haveria um “homicídio coletivo” se “as vacinas que não tinham sido aprovadas matassem metade da população”. O imunologista Gustavo Miranda, pesquisador de vacinas da Universidade de São Paulo (USP), disse que é enganoso declarar a existência desse risco porque os imunizantes só são aplicados após rigoroso processo de testes para garantir sua segurança e eficácia.

Durante as fases 1 e 2, são testados os efeitos colaterais e a capacidade de resposta imunológica em um grupo pequeno de voluntários. Já na fase 3, a vacina é administrada em um grupo de milhares de pessoas para confirmar a sua eficácia. No Brasil, todo esse processo é avaliado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e os resultados precisam passar por sua aprovação. Só então é que elas podem ser aplicadas na população. Miranda avalia que a Anvisa é uma das agências regulatórias mais exigentes do mundo.

Nenhum país iria utilizar a vacina sem a autorização das agências regulatórias, afirmou a epidemiologista Carla Domingues, ex-coordenadora do Plano Nacional de Imunização. “Muitos países assinaram os contratos antes de as vacinas serem aprovadas com objetivo de garantir o fornecimento de forma imediata, à medida que a aprovação ocorresse.”

No trecho que viralizou, a comentarista ainda fala que “se as pessoas tivessem tomado vacina e morressem, o responsabilizado seria o Bolsonaro”. Domingues observou que essa declaração também é enganosa, pois a prerrogativa de liberar a vacina é somente da agência regulatória. “Todos os dados são devidamente analisados por pessoas competentes para tomar esta decisão. Ainda há o monitoramento após o registro, e, se houver ocorrência de eventos adversos acima do esperado, a Anvisa suspende o uso, como acontece com qualquer medicamento.” A responsabilidade por hipotéticos erros na liberação podem ser imputados ao Estado brasileiro, e não ao presidente, diz Domingues.

Carla Cecato afirmou que “países como o Canadá não chegaram a vacinar metade do que o Brasil vacinou”, mas não é bem assim. A afirmação é verdadeira se considerada apenas a quantidade absoluta de doses distribuídas. Até o dia 7 de setembro, o Brasil havia aplicado 470 milhões de doses e o Canadá, 88 milhões. Mas a forma mais apropriada de comparar a campanha de vacinação entre países é utilizando a porcentagem da população imunizada. O Brasil tem 81% da população totalmente vacinada e o Canadá, 84%. O levantamento é do jornal New York Times com dados do projeto Our World In Data, ligado à Universidade de Oxford.

Período de desenvolvimento dos imunizantes

Em outro vídeo gravado no mesmo programa, Cecato fez outras alegações sobre os imunizantes. Ela disse que “as vacinas demoraram meses para serem feitas, e foi a primeira vez na história do mundo que isso aconteceu”.

Isso é verdade, mas falta contexto. De fato se passou pouco menos de um ano entre o registro dos primeiros casos de uma “pneumonia de causa desconhecida”, na China, e a aplicação da primeira dose de imunizante, no Reino Unido.

Gustavo Miranda explica que a agilidade se deu pela mobilização mundial e o investimento robusto para desenvolvimento de um imunizante. A pandemia afetou todo o mundo e governos não pouparam recursos para financiar as pesquisas. As agências regulatórias mudaram o fluxo de trabalho burocrático de modo que a análise de diferentes documentos ocorresse de forma simultânea à condução dos testes clínicos – a chamada “análise contínua”.

Os testes clínicos foram amplamente divulgados e não houve problemas para achar voluntários. Como o coronavírus se espalha facilmente, a quantidade de infectados necessária para se obter os resultados foi alcançada de forma célere.

A maioria dos imunizantes aplicados se baseiam em tecnologias conhecidas há décadas e amplamente utilizadas. No caso das vacinas da Pfizer-BioNTech e da Moderna, a tecnologia de RNA mensageiro era inédita, mas estudada havia mais de dez anos. Era a grande aposta do governo americano para combater uma eventual pandemia.

As vacinas contra a covid-19 foram responsáveis por frear a disseminação da doença, número de hospitalizações e mortes. Declarações enganosas sobre a segurança dos imunizantes são perigosas e podem levar as pessoas a não se protegerem contra a doença. Carla Cecato foi procurada por e-mail, mas não respondeu.

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook. O Estadão Verifica tem acesso a uma lista de postagens potencialmente falsas e a dados sobre sua viralização em razão de uma parceria com a rede social. Quando nossas verificações constatam que uma informação é enganosa, o Facebook reduz o alcance de sua circulação. Usuários da rede social e administradores de páginas recebem notificações se tiverem publicado ou compartilhado postagens marcadas como falsas. Um aviso também é enviado a quem quiser postar um conteúdo que tiver sido sinalizado como inverídico anteriormente.

