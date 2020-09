Homem hostilizado em bar de BH é ex-presidente do Cruzeiro, não Lula

É falso que um vídeo viral no Facebook mostre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sendo hostilizado em um bar de Belo Horizonte. O registro, na verdade, é de uma agressão verbal a Wagner Pires de Sá, ex-presidente do Cruzeiro.

Uma postagem com legenda falsa foi compartilhada 8,5 mil vezes no Facebook. A descrição do vídeo diz: “O cachaceiro Lula bebendo com seus amigos, todos sem máscara! No entanto, em frente à câmera, o ladrão, como um bom ator, diz para os alienados, que param para ouvi-lo, para se protegerem!”

No vídeo em si, não há qualquer menção ao ex-presidente Lula nem ao uso de máscara. Um homem de camiseta verde é filmado se aproximando de uma mesa de bar. Ele se dirige a uma das pessoas sentadas com agressões verbais: “Senhor Wagner, o senhor não tem vergonha na cara, não? O senhor é safado. Você fica no botequinho tomando cerveja na maior cara de pau. Te falta vergonha na cara. O senhor é bandido, ladrão e safado.”

O Estadão Verifica utilizou a ferramenta InVID para localizar outras vezes em que o vídeo analisado foi postado. Esta ferramenta captura frames da gravação e pesquisa imagens semelhantes no Google.

Dessa forma, foi possível encontrar o mesmo vídeo no site do Globo Esporte, na reportagem “Wagner Pires de Sá, ex-presidente do Cruzeiro, é hostilizado por grupo em bar de Belo Horizonte”. Segundo o texto, a agressão verbal ocorreu em um bar da região Centro-Sul da capital mineira na sexta-feira, 11. A reportagem teve acesso a outro vídeo da mesma situação na qual os homens afirmam serem cruzeirenses.

Em julho, a casa de Wagner foi alvo de buscas e apreensão na Operação Primeiro Tempo, da Polícia Civil de Minas Gerais. Ele é investigado por falsificação de documentos, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

Ainda no ano passado, o time foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez em sua história.

Este vídeo também foi checado por Agência Lupa e Boatos.org.

