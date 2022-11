Holanda reconheceu vitória de Lula, ao contrário do que diz post

Esta checagem foi produzida por jornalistas da coalizão do Comprova. Leia mais sobre nossa parceria aqui.

Conteúdo investigado: Post no Facebook com print de suposta reportagem da Jovem Pan News com o título “O presidente da Holanda confirma que teve fraude na eleição presidencial no Brasil”. Na legenda, o autor escreve: “Argentina, Espanha, Itália e agora Holanda.. enfim o mundo já está reconhecendo a fraude eleitoral no Brasil”.

Onde foi publicado: Facebook.

Conclusão do Comprova: É falsa a postagem no Facebook afirmando que a Holanda teria confirmado que a eleição presidencial no Brasil foi fraudada. O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, reconheceu a vitória de Lula (PT) e parabenizou-o publicamente em sua página no Twitter.

A publicação mente ainda ao usar a imagem de uma suposta reportagem do site da JP News, da Jovem Pan, com o título “O presidente da Holanda confirma que teve fraude na eleição presidencial no Brasil”. O conteúdo não existe, como o Comprova verificou em busca no site do veículo. Além disso, o país é uma monarquia, ou seja, não tem presidente.

Outra desinformação é que o post afirma que Argentina, Espanha e Itália também teriam reconhecido a fraude. Os líderes dos três países parabenizaram o petista pela vitória (Argentina, Espanha e Itália).

Alcance da publicação: O post no Facebook, marcado com a etiqueta “informação falsa” pela plataforma, tinha, até 21 de novembro, 3,8 mil compartilhamentos, 349 comentários e 2,5 mil curtidas.

O que diz o responsável pela publicação: A reportagem tentou contato com o perfil Bloco Movimento Brasil, mas não obteve retorno. O grupo foi criado em janeiro de 2016 por pessoas insatisfeitas com a então presidente Dilma Rousseff (PT). A foto principal do perfil é uma bandeira do Brasil com o texto “Brasil acima de tudo – Deus acima de todos” sobreposto – a expressão é usada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), a quem a página apoia em seus posts.

Como verificamos: Por meio de buscas no Google foi possível encontrar notícias envolvendo Lula e os países citados na postagem. No Twitter, a reportagem buscou os perfis dos mandatários dos países citados na postagem.

Também foram feitas pesquisas nos sites da Jovem Pan e do Telegraaf, da Holanda, veículo apontado como fonte da informação na postagem verificada. Não foi encontrada a suposta notícia divulgada no post falso.

Holanda

O post verificado aqui, publicado em 14 de novembro, mente ao afirmar que a Holanda disse ter havido fraude na eleição presidencial brasileira. A vitória de Lula foi anunciada ainda em 30 de outubro, quando foi realizado o segundo turno da eleição no Brasil e, um dia depois, Mark Rutte, primeiro-ministro da Holanda, parabenizou o petista em seu perfil no Twitter. Em 8 de novembro, Rutte contou ter ligado para Lula, também no Twitter. Na segunda publicação, o holandês parabeniza “calorosamente” Lula e escreve: “@LulaOficial bem-vindo como aliado na luta contra as mudanças climáticas, como parceiro comercial e de investimento e como ator-chave na rede do G20”.

A peça de desinformação usa o que parece ser um print de tela de uma reportagem da JP News, do grupo Jovem Pan, com o título “O presidente da Holanda confirma que teve fraude na eleição presidencial no Brasil”. A imagem é falsa. O Comprova buscou pelo conteúdo no site do veículo e não encontrou o texto.

O print também mostra que a fonte da reportagem da JP News seria o Telegraaf, da Holanda, mas o veículo europeu não publicou nada sobre o governo holandês ter falado em fraude na eleição brasileira. De 30 de outubro, data do pleito, até 18 de novembro, foram encontradas sete reportagens mencionando Lula. A primeira delas, de 30 de outubro, apontava o resultado das urnas com a reportagem “Lula vence eleição presidencial no Brasil”. Os outros seis títulos são: “Homem é morto a tiros por bêbado durante festa após vitória de Lula”; “Bizarro: Deputada brasileira saca arma na rua”, com o vídeo de Carla Zambelli (PL-SP) que viralizou nas redes sociais; “Lula presidente de esquerda do Brasil: ‘Viva a democracia e viva o Brasil!’”; “O presidente brasileiro Bolsonaro resigna-se à derrota”; “Bolsonaro responde à derrota eleitoral na terça-feira” e, a última reportagem, de 3 de novembro: “Bolsonaro pede a apoiadores que parem bloqueios de estradas”.

Outros países

Antes de citar a Holanda, o post verificado começa afirmando que Argentina, Espanha e Itália já reconheceram que a eleição no Brasil foi fraudada, o que também não é verdade. O presidente argentino, Alberto Fernández, parabenizou Lula ainda na noite de 30 de outubro, dia do segundo turno. “Parabéns @LulaOficial! Sua vitória abre um novo tempo para a história da América Latina. Um tempo de esperança e futuro que começa hoje. Aqui você tem um parceiro para trabalhar e sonhar alto com a vida boa dos nossos povos”, escreveu o mandatário em seu perfil no Twitter.

No dia seguinte (31 de outubro), Fernández esteve em São Paulo, onde se encontrou com Lula.

O segundo país citado no post, a Espanha, também reconheceu a vitória minutos após o resultado do pleito ser confirmado. “Parabéns, @LulaOficial, pela sua vitória nestas eleições em que o Brasil decidiu apostar no progresso e na esperança. Vamos trabalhar juntos pela justiça social, igualdade e contra as mudanças climáticas. Seus sucessos serão os do povo brasileiro. Parabéns, Lula!”, tuitou o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.

O reconhecimento da Itália veio na manhã de 31 de outubro. O governo também utilizou o Twitter para parabenizar o petista, em um post com declaração da premiê italiana, Giorgia Meloni – ela é presidente do Conselho de Ministros da República Italiana. “Presidente @GiorgiaMeloni: Parabéns a @LulaOficial para a eleição como presidente da República Federativa do Brasil. Itália e Brasil continuarão trabalhando juntos em nome da amizade histórica entre nossos povos e para enfrentar os desafios comuns que nos esperam”, publicou o perfil.

Por que investigamos: O Comprova investiga conteúdos suspeitos que viralizam nas redes sociais sobre pandemia e políticas públicas do governo federal e peças que questionam o resultado das eleições presidenciais. Publicações como a verificada aqui vão na contramão da democracia ao tentar desacreditar o sistema eleitoral brasileiro e não reconhecer a vitória de Lula. E, mais do que isso, no momento atual colocam a democracia em risco ao inflamar os atos golpistas que estão ocorrendo pelo país, podendo tumultuar nosso sistema democrático.

Outras checagens sobre o tema: O mesmo conteúdo foi verificado pela AFP Checamos e pelo Boatos.org