Haddad exagera dados do salário mínimo paulista em entrevista para o ‘Estadão’ e parceiros

O candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) exagerou dados do salário mínimo paulista durante entrevista nesta sexta-feira, 14, para o pool de veículos formado por Estadão, Rádio Eldorado, SBT, CNN, Veja, Terra e Rádio Nova Brasil. Inicialmente havia a previsão de um debate com Tarcísio de Freitas, mas o concorrente do PL declinou do convite. As regras aprovadas por representantes dos candidatos previa que em caso de desistência de um deles, o debate seria substituído por uma entrevista do outro.

Nem todas todas as declarações dadas por Haddad foram verificadas. Confira abaixo a checagem.

Salário mínimo paulista

O que Haddad disse: que o salário mínimo paulista sempre foi 20% acima do salário mínimo nacional.

O Estadão Verifica concluiu que: é falso. Em 2007, quando foi criado o piso regional paulista, a primeira faixa era de R$ 410, apenas 7,9% maior do que o salário mínimo nacional, que era de R$ 380. Com os anos, a diferença entre os pisos cresceu, mas nunca chegou a 20%. Hoje, a diferença é de 5,94%.

Construção do túnel Roberto Marinho

O que Haddad disse: que suspendeu a construção do Túnel Roberto Marinho com 42 dias à frente da Prefeitura e poupou R$ 300 milhões.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é verdade, mas faltou contexto. O motivo alegado para a suspensão das obras do túnel mudou ao longo dos anos. Na data citada pelo petista, a Prefeitura decidiu suspender as obras citando uma mudança de prioridade. Na época, Haddad afirmou que não havia recursos para o início da construção do túnel. “Não está havendo um cancelamento, apenas uma inversão de prioridade”, disse o então prefeito, segundo nota divulgada em 2013.

De acordo com esta reportagem do Estadão, Haddad mudou a versão em 2016, no auge da Operação Lava Jato, e passou a dizer que as obras haviam sido paralisadas por “indícios de superfaturamento”. A gestão de Bruno Covas (PSDB) desistiu de construir o túnel em 2020. Em 2018, a Odebrecht admitiu que venceu a licitação da obra com a formação de um cartel.

Orçamento

O que Haddad disse: que São Paulo tem orçamento de R$ 300 bilhões.

O Estadão Verifica concluiu que: é verdadeiro. O governo de São Paulo encaminhou para a Assembleia Legislativa de São Paulo a proposta orçamentária de 317,4 bilhões para o ano de 2023.

Furto de celulares

O que Haddad disse: que o Brasil tem 1 milhão de celulares furtados por ano e que um terço ocorre em São Paulo.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é exagerado. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que, em 2021, o Brasil registrou 847 mil furtos e roubos de celulares. Haddad acerta ao dizer que um terço dos crimes ocorreu em São Paulo: 289 mil casos (34,1%).

O Brasil já teve 1 milhão de roubos e furtos de celulares por ano. Em 2018 e 2019, respectivamente, foram 995 mil e 1 milhão de crimes. O Fórum de Segurança Pública, responsável pela elaboração do anuário, ressalta que os anos de 2020 e 2021 tiveram queda no número de crimes patrimoniais por causa da restrição de circulação de pessoas por conta da pandemia de covid-19.

Inflação dos alimentos

O que Haddad disse: A inflação de alimentos chegou a 20%, 30% na atual gestão federal.

O Estadão Verifica concluiu que: está parcialmente correto. Segundo um estudo conduzido por professores de economia do curso PUC-PR, em março de 2022, a inflação sobre os itens que compõem a cesta básica superou a marca de 20% no acumulado de 12 meses.

Valorização do salário mínimo nacional

O que Haddad disse: que o salário mínimo teve aumento de 74% acima da inflação no governo Lula, ao passo que no governo Bolsonaro foi zero.

O Estadão Verifica concluiu que: é impreciso, mas é verdadeiro que o governo Lula foi marcado por uma política de aumento real do salário mínimo. De acordo com o Ipea, a variação de janeiro de 2003 a dezembro de 2010 foi de 66,39%. O valor saltou de R$ 613,79 para R$ 1.021,30.

Os dados do Ipea mostram que, ao longo do governo de Jair Bolsonaro, houve recuo de 3,73%. O salário mínimo real era de R$ 1.259,01 em janeiro de 2019. Em setembro de 2022, o valor registrado foi de R$ 1,212. No cálculo do salário mínimo real é abatida a taxa de inflação no período.