Haddad não defendeu desapropriação nem invasão de propriedades rurais, ao contrário do que afirmam posts enganosos

Trecho de discurso em Presidente Prudente (SP) do candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, em 19 de outubro, suscitou a publicação de posts enganosos nas redes sociais com a versão de que o petista radicalizara seu discurso ao defender a ocupação e desapropriação de terras privadas. Haddad, porém, referira-se claramente à sua proposta de regularização de terras rurais devolutas e, em nenhum momento, instigou a invasão de propriedade particular.

As terras devolutas são áreas públicas – no caso, do Estado de São Paulo –, que não fazem parte de patrimônio privado dos que a ocupam irregularmente. Haddad propõe que as terras rurais devolutas ocupadas que cumpram função social – como a produção agrícola – sejam regularizadas com base na lei. Segundo ele, as que não atenderem a nenhuma função social serão desocupadas e poderão ser incluídas no plano do governo de reforma agrária.

O tópico 517 do plano de governo de Fernando Haddad menciona a proposta de “agilizar a regularização fundiária em terras devolutas estaduais”. Não há referência no texto nem no discurso do candidato sobre a desapropriação de propriedade rural privada.

Os posts publicados no Twitter mostram Haddad discursando para uma plateia na qual se vêem integrantes do Movimento dos Sem-Terra. Um deles, de 19 de outubro, traz como título: “Fernando Haddad radicaliza discurso e passa a defender publicamente ocupações e desapropriações de terra”. Outro tuíte, da mesma data, enuncia: “Petista Fernando Haddad avisa que irá desapropriar propriedade privada que não cumpre função social’”.

Ambos os posts apresentam um mesmo recorte, fora de contexto, do discurso do candidato. O trecho exibido é este: “‘Me perguntam: Haddad, o que você vai fazer com as ocupações, você vai deixar ter ocupação?’ Eu sempre falo a mesma coisa, eu vou cumprir a lei, e a lei diz que a terra tem que cumprir função social. Nem precisa ocupar, é só me mandar uma carta para dizer onde não cumpre função social, que nós vamos lá e desapropriamos para a fim reforma agrária.”

A versão integral do discurso, enviada pela assessoria de imprensa da campanha petista, mostra que Haddad iniciara sua fala sobre o tema minutos antes e que se referira às terras devolutas e à necessidade de elas cumprirem função social:

“Uma coisa é a terra devoluta que por anos a fio foi utilizada para produção de alimento. Mas não é a maioria da terra ali, maior parte da terra não cumpre função social. Me perguntam ‘Haddad, o que você vai fazer com as ocupações, você vai deixar ter ocupação?’ Eu sempre falo a mesma coisa, eu vou cumprir a lei, e a lei diz que a terra tem que cumprir função social. Nem precisa ocupar. É só me mandar uma carta para dizer onde não cumpre função social, que nós vamos lá e desapropriamos para a fim reforma agrária. Querem fazer oposição entre o agronegócio e agricultura familiar. Tem 30 milhões de hectares, minha gente, que era pasto que pode servir com a recuperação do solo, pode servir para agricultura familiar sem derrubar uma árvore nesse país, nós podemos preservar o meio ambiente, nós podemos preservar a produção para exportação”.

Em sabatina a um pool de meios de comunicação, em 14 de outubro, o candidato do PT já havia explicado sua proposta de desapropriar terras devolutas improdutivas no Estado para destiná-las à reforma agrária. Alegou ser o que determina a lei. Também afirmou que não serão admitidas em sua gestão as invasões de terras produtivas.

“A lei é muito clara: se a terra cumpre a sua função social ela tem de ser preservada pelo poder público, e eu vou fazer cumprir a lei. Se a terra não cumpre função social, não precisa de invasão. Basta fazer chegar ao conhecimento do governador que ele vai desapropriar para fins de reforma agrária para a terra produzir”, completou Haddad.

A lei estadual 17.557, que trata da regularização de terras devolutas, está em vigor desde 21 de julho de 2020 – com retificação feita dois dias depois. Prevê a criação do Programa Estadual de Regularização de Terras, entre as quais as devolutas ou presumivelmente devolutas.

O artigo 7 da lei define exigências adicionais para a regularização. A de número IV requer “comprovação de que [a terra devoluta em questão] vem cumprindo função social de propriedade rural por meio de Certificado de Cadastro do Imóvel Rural – CCIR, e de acordo com o regulamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)”.

A assessoria de imprensa da campanha de Haddad afirmou ao Estadão Verifica que os posts trazem frase tirada de contexto e que o candidato “não se referiu às propriedades exclusivamente privadas”.