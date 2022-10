Haddad critica alta de imposto sobre carne e cesta básica, mas omite que governo voltou atrás no aumento

O candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, criticou aumento de imposto sobre cesta básica e carnes em post no Twitter no último dia 27. Também afirmou na rede social que sua promessa de elevar o salário mínimo paulista de R$ 1.284 para R$ 1.580 permitirá às famílias “chegar ao fim do mês com dinheirinho sobrando, sem dívidas”, e comer um churrasquinho com cerveja. As afirmações, entretanto, são enganosas.

“Eles acham que aumentar o imposto da carne e da cesta básica vai ajudar o Brasil; a gente acha que todos têm o direito de se alimentar bem”, escreveu o petista, que promete isentar do ICMS esses produtos.

O Estadão Verifica constatou que, de fato, o governo de São Paulo elevou as alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de produtos antes isentos ou com porcentuais menores do que o padrão, de 18% na época. Isso incluiu os itens da cesta básica e as carnes. A medida foi respaldada pela lei 17.293/2020 e adotada em janeiro de 2021 como meio de reduzir o déficit fiscal projetado em R$ 10,4 bilhões no ano.

O então governador João Doria (PSDB), entretanto, recuou em seguida do aumento do ICMS para produtos da cesta básica, verduras, legumes e ovos, além de remédios genéricos. Na época em que essas decisões foram tomadas, Rodrigo Garcia (PSDB), hoje candidato ao Palácio dos Bandeirantes, era vice-governador, atuava como secretário-executivo do governo e respondia pela Casa Civil.

No caso das carnes bovina, suína e de frango, a alíquota do ICMS foi elevada de 7% para 13,3% em janeiro de 2021. O governo paulista revogou a medida em março para os produtos destinados a estabelecimentos do Simples Nacional – em geral, os açougues de bairro.

A assessoria de imprensa da campanha de Haddad afirmou que, de qualquer maneira, o governo de São Paulo aumentou o ICMS da cesta básica e das carnes durante a pandemia de covid-19 –mesmo que tenha recuado depois. Reitera que a proposta do candidato do PT é zerar esse imposto.

O aumento de 23% no salário mínimo paulista é mencionado por Haddad como sua primeira providência se eleito. Superaria a inflação acumulada em 12 meses. Não há propostas mais ousadas de seus concorrentes para o tema. Sua sugestão de que uma família com renda de R$ 1.580 possa chegar ao final do mês com “dinheirinho sobrando”, porém, é questionável.

Segundo o Dieese, o valor da cesta básica na capital paulista era de R$ 749,78 em agosto passado. Supondo que até janeiro não haja aumento de preços até janeiro, a compra desses itens consumirá 47,4% do orçamento de famílias sem outra renda adicional. Restaria 52,6% do salário mínimo para as demais despesas: aluguel, medicamentos, transportes, contas de serviços públicos, prestações.

A entidade calculou que o salário mínimo necessário no País deveria alcançar R$ 6.298,91 para atender os gastos básicos de uma família –dois adultos e duas crianças. O valor proposto por Haddad representa 25% desse total. Daria um alívio, mas está distante de garantir atender às necessidades de uma família.

A assessoria de imprensa da campanha de Haddad disse ao Estadão Verifica que, se não sobrar para o churrasco e a cerveja com o salário mínimo de R$ 1.580, “não será com o atual valor que o trabalhador paulista enfrentará seus compromissos”.

O alvo direto das críticas de Haddad é o governador Rodrigo Garcia, candidato do PSDB à reeleição. Haddad lidera as pesquisas eleitorais, com 34% das intenções de voto, segundo a consulta do Ipec do último dia 27. Mas tenderia a ter mais dificuldades de se eleger no segundo turno em uma disputa com o tucano. O petista teria 41% contra 34% de Garcia.