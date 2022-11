Texto no WhatsApp distorce falas de Celso Amorim e José Genoíno sobre Guarda Nacional

Um texto que circula pelo WhatsApp espalha a alegação enganosa de que o PT planeja criar uma Guarda Nacional para “controlar manifestações populares” e manter as Forças Armadas “fiéis ao socialismo”. O conteúdo atribui a criação da Guarda Nacional ao ex-ministro da Defesa e ex-chanceler Celso Amorim e ao ex-deputado e ex-presidente do PT José Genoíno. Segundo o texto, eles teriam dito: “Vamos criar a Guarda Nacional e despolitizar as Forças Armadas”. Mas não é bem assim: não há uma declaração conjunta dos dois sobre o assunto.

A possibilidade de criação de uma Guarda Nacional é discutida pelo PT, mas não nos moldes que o texto afirma. No final de setembro, às vésperas do primeiro turno das eleições deste ano, o Estadão publicou uma reportagem apontando que o plano do então candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a área de Defesa previa a criação de uma Guarda Nacional e a despolitização das Forças Armadas. Celso Amorim falou sobre o assunto, mas não fez nenhuma menção a usar a Guarda para reprimir manifestações ou a manter as Forças Armadas fiéis ao socialismo ou a qualquer outra corrente ideológica: “Não quero general de esquerda, mas legalista e consciente de seu dever”, disse Amorim.

O ex-chanceler disse que era preciso, primeiro, recuperar a normalidade e o diálogo institucional na área de Defesa. Em seguida, afirmou ser necessário fazer com que as Forças Armadas passem a se dedicar à sua tarefa principal – a defesa da Pátria. “Em termos de programa, vivemos em uma situação tão anormal agora que é preciso recuperar a normalidade. Essa é a primeira coisa. Despolitizar as Forças Armadas e elas passarem a se dedicar à sua tarefa principal – que eu sei que não é a única –, que é a defesa da Pátria. E isso passa pela modernização das forças”, completou.

Ideias propostas

A reportagem publicada pelo Estadão em 29 de setembro deste ano mostrou que formuladores de propostas do PT para a área de Defesa defendiam a criação de uma Guarda Nacional para “atuar em crises ligadas à segurança pública, além da busca de alianças regionais para a dissuasão de ameaças extrarregionais”. Desta forma, se afastaria o instrumento da Garantia da Lei e da Ordem (GLO), que hoje permite que integrantes das Forças Armadas atuem no policiamento ostensivo em situações específicas – como crises e calamidades –, quando convocadas.

O modelo de Guarda Nacional citado na reportagem é parecido com o que foi proposto pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) em 2018, quando ele era candidato à Presidência da República pelo PSDB. Na época, Alckmin propôs que a Guarda Nacional substituísse, gradativamente, a Força Nacional. Atualmente, a corporação é formada por policiais militares e agentes das Forças Armadas e chamada a atuar em momentos de crise. A Guarda Nacional proposta por Alckmin teria brigadas permanentes para dar apoio aos estados em situações de crise, poderia atuar na segurança de áreas rurais e prestar apoio a operações da Polícia Federal e da Receita Federal na repressão ao contrabando e ao tráfico de drogas e armas.

Detalhes sobre o funcionamento de uma eventual Guarda Nacional criada no governo Lula não são citados na reportagem do Estadão. Tampouco há qualquer menção de Celso Amorim ou de outras pessoas entrevistadas sobre um suposto alinhamento das Forças Armadas ao socialismo, nem sinal de que uma eventual Guarda Nacional atuaria para reprimir manifestações. O ex-presidente do PT José Genoíno, que supostamente teria feito uma declaração conjunta com Amorim, não é citado na matéria.

Genoíno escreveu um artigo publicado no site oficial do PT em junho de 2021 em que fala sobre o tema. O longo texto analisa as relações das Forças Armadas com a sociedade brasileira e a democracia, e defende alguns pontos, entre eles o de se criar uma Guarda Nacional vinculada ao Ministério da Justiça para atuar em “áreas sensíveis do crime organizado e das forças milicianas, no setor portuário e nas fronteiras”. Não há menção a contenção de protestos ou a um alinhamento ideológico.

O que diz o PT

O Partido dos Trabalhadores foi procurado pelo Estadão Verifica e informou, através da assessoria de comunicação, que “hoje não há projeto de criar Guarda Nacional, muito menos rivalizar com as Forças Armadas”. O plano de governo entregue pela equipe de Lula ao TSE, um documento sucinto chamado de Diretrizes para o Programa de Reconstrução e Transformação do Brasil – Lula Alckmin 2023-2026, não menciona uma proposta de Guarda Nacional.

As Forças Armadas são mencionadas uma única vez, no item 103, numa linha parecida com o que Celso Amorim fala sobre reservar à instituição a tarefa de defesa da Patria: “A plena projeção dos interesses estratégicos do Brasil no cenário internacional não pode prescindir de políticas de defesa e inteligência. As Forças Armadas atuarão na defesa do território nacional, do espaço aéreo e do mar territorial, cumprindo estritamente o que está definido pela Constituição”, diz o item.

Mais desinformação

O texto que viralizou no WhatsApp se apresenta sob o título de “O que vem por aí”, afirmando que o terceiro mandato de Lula não é apenas uma alternância de poder e que as pessoas devem se preocupar com o futuro. Boa parte das alegações, entretanto, já foram desmentidas pelo Verifica e por outras agências de checagem. Por exemplo, é falso que Alckmin tenha confirmado que irá taxar as operações por Pix; o ex-deputado federal pelo PSOL Jean Wyllys não falou em banir Bíblias do Brasil, e o PT não tem um projeto de moradia social para abrigar famílias em casas que já têm dono.