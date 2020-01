Greta e Austrália: boato descontextualiza capa de revista francesa de direita

A foto da capa da revista francesa de direita Valeurs Actuelles tem sido tirada de contexto nas redes sociais para atacar a ativista ambiental Greta Thunberg. Uma edição de 27 de junho de 2019 da publicação, de título “Os charlatães da ecologia”, foi usada para afirmar que a jovem sueca teria se omitido a respeito dos incêndios florestais na Austrália — que só começariam dois meses depois da edição da revista. Alguns posts no Facebook também circulam a informação errada de que a Valeurs Actuelles seria australiana.

Os incêndios florestais na Austrália começaram em setembro de 2019 e se intensificaram e ganharam repercussão internacional em dezembro. Naquele mês, Greta publicou várias vezes em suas redes sociais sobre o assunto, pedindo ação dos políticos responsáveis — como mostra esta checagem do Estadão Verifica.

Veja exemplos de duas publicações com legendas enganosas:

O artigo da Valeurs Actuelles que chama Greta de “charlatã” foi criticado por uma parte de seus leitores, e a revista publicou uma resposta às opiniões negativas.

Os posts no Facebook também afirmam erroneamente que a Valeurs é uma das principais publicações da França. Entre as revistas do segmento “Atualidades”, sua circulação está em 67º lugar.

A AFP também publicou uma checagem sobre esse assunto.

