Governo petista do Rio Grande do Norte não impediu inauguração de loja da Havan

É falso que o governo do PT tenha impedido a inauguração da loja 174 da Havan, em Natal (RN), no último dia 24. Na verdade, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte (CBMRN) constatou que a Havan não cumpriu normas relacionadas ao Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico. No relatório de vistoria, foram contabilizadas 68 pendências e irregularidades no estabelecimento.

Em vídeo, o empresário Luciano Hang acusou o governo estadual petista de embargar a abertura da loja por razões políticas. “É o governo do PT sendo PT, arrumando problemas para cada solução”, disse. O dono da rede de lojas ainda afirmou que o intuito de atrasar o processo era impedir que a loja fosse inaugurada antes das eleições.

Em nota, o Corpo de Bombeiros lamentou o ocorrido e reforçou que não há ligação com o governo do PT. “O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte (CBMRN) lamenta as falas do senhor Luciano Hang e ressalta que é um órgão de estado e sem posição partidária, pregando sempre o princípio da isonomia”.

No mesmo dia, o empresário admitiu que a loja não atendeu todas as exigências após reunião na sede do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte e garantiu resolver os problemas. Em coletiva de imprensa, Hang pediu desculpas ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros e à corporação pelo ocorrido dentro do batalhão.

De acordo com a assessoria do Corpo de Bombeiros, parte das exigências foi cumprida no sábado à tarde. Na manhã do dia 25, a loja pôde ser inaugurada com alvará de funcionamento provisório. O CBMRN estabeleceu um prazo até o dia 1º de outubro para a regularização do estabelecimento.

Em nota, Hang voltou a criticar o governo potiguar e afirmou que o “Rio Grande do Norte já vive igual a Cuba, o estado mais burocrático do País”. Ele ressaltou que, mesmo com algumas pendências a serem cumpridas, a loja poderia ter sido inaugurada na data marcada se o Corpo de Bombeiros tivesse mantido o Termo de Autorização para Adequação do Corpo de Bombeiros (TAACB), que atesta o cumprimento das exigências do Regulamento de Segurança Contra Incêndio.