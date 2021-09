Postagem engana ao relacionar Bolsonaro com ação judicial contra a Globo

Um post no Facebook engana ao associar o presidente Jair Bolsonaro a uma notícia de que a Globo perdeu uma ação milionária na Justiça por propaganda enganosa. O uso da imagem do presidente leva as pessoas a pensar que a decisão tem algo a ver com ele, mas na verdade é sobre um pacote de assinatura para assistir a jogos de futebol.

Esse post teve ao menos 6,2 mil compartilhamentos. Nos comentários, é possível ver como os usuários interpretam a postagem. “Fake news é propaganda enganosa e tem mesmo que ser reprimida. Qual foi a dessa vez?”, questiona uma usuária. Outro opina que a Globo “Planta mentiras e pensa que engana a grande maioria dos brasileiros, aí tem de colher o que planta mesmo”.

Na verdade, a decisão da Justiça de São Paulo manteve uma multa de R$ 9,9 milhões do Procon à Globo por propaganda enganosa relacionada a canais de futebol. O órgão de defesa do consumidor considerou que a emissora “não informou os assinantes do canal Premiere sobre a redução na quantidade de jogos transmitidos do campeonato brasileiro de 2019”.

Na decisão, antecipada pelo jornalista Rogério Gentile, do portal UOL, e confirmada pelo Estadão Verifica, não há nenhuma menção a Bolsonaro. A juíza Liliane Keyko Hioki, da 6ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, julgou que “tem razão o Procon, eis que ao veicular publicidade noticiando que os assinantes daquele serviço teriam acesso a todos os jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol/2019, transmitiu aos consumidores a ideia que teriam acesso realmente a todos os jogos, sem exceção”. O problema é que a emissora não fechou acordo para transmitir as partidas de Palmeiras e Athletico Paranaense.

Documento Decisão PDF

A Globo alegava que “sempre buscou levar de forma clara e precisa aos seus assinantes e ao público em geral” as informações sobre a transmissão dos jogos pelo Premiere. Também justificou que a maior parte das propagandas colhidas pelo Procon teriam sido exibidas em 2018, quando “anunciou e exibiu todos os jogos do Campeonato Brasileiro”. A juíza não aceitou os argumentos.

O presidente Jair Bolsonaro faz constantes ataques a veículos de comunicação profissionais e independentes, estimulando seus seguidores a fazerem o mesmo. O uso de sua imagem no post leva a entender que a ação judicial estaria ligada à cobertura jornalística da Globo — o que é falso.

