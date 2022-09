Boato usa entrevista de Gleisi Hoffmann de 2020 para insinuar que PT espera derrota após debate

Um vídeo tira de contexto declarações antigas da presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), para afirmar que o partido já prevê derrota nas eleições de 2022. A postagem reproduz um áudio em que a parlamentar diz que o presidente Jair Bolsonaro ocupou o “espaço da direita” e que as saídas dos ex-ministros Luiz Henrique Mandetta e Sérgio Moro não abalaram o atual governo. A legenda sugere que o discurso teria ocorrido após o debate presidencial da Band, do dia 28 de agosto, e mostraria o “desespero” do partido, mas o conteúdo mistura diferentes respostas de Gleisi em entrevista concedida ao SBT em 2020.

Na íntegra da conversa, disponível no canal do YouTube da emissora, é possível confirmar que o primeiro trecho das declarações da petista responde a uma pergunta se ela acredita que Bolsonaro seria um candidato competitivo em 2022 e se haveria uma polarização com o PT. A partir de 17:42 minutos de vídeo, a parlamentar diz acreditar que haveria essa polarização porque a direita não tem candidato “com pegada popular”.

“O Bolsonaro, da extrema direita, veio e ocupou o espaço da direita. Nós vamos ver se repetir esse bloco da direita liberal indo pro Bolsonaro. Torcem um pouquinho o nariz, mas vão lá porque tem o projeto econômico, que é tudo que eles precisam. Tanto que não aceleraram o processo de impeachment”, disse a petista. Gleisi ainda concluiu que é natural o PT polarizar devido ao tamanho do partido, mas que essa polarização seria da oposição, e não apenas da sigla.

A menção a Luiz Henrique Mandetta e Sérgio Moro ocorre depois, por volta dos 19 minutos, enquanto Gleisi responde a um pedido do entrevistador para avaliar a competitividade das duas figuras que deixaram o governo Bolsonaro. A deputada disse duvidar, naquele momento, da força de uma possível candidatura de Mandetta e Moro e que entendia que a direita não tinha capacidade de ter um outro nome além do atual presidente para disputar as eleições.

“Mandetta saiu e todo mundo apostava que seria uma catástrofe para o governo Bolsonaro. Ele não deu nem bola e continua fazendo o que ele tava fazendo. Aí veio o caso Moro, que achou que ia abalar os alicerces da nação. Aconteceu a mesma coisa”, argumentou Gleisi. O vídeo que tira de contexto as declarações da política brasileira acumulava mais de 41 mil visualizações e 2 mil curtidas no Facebook até a publicação desta matéria.

A petista já foi alvo de desinformação nas redes sociais. Em maio, o Projeto Comprova desmentiu que Gleisi teria tirado uma foto com Adélio Bispo, autor da facada em Bolsonaro na campanha de 2018. Um boato que circulou em 2020 usava um título falso para afirmar que a presidente do PT foi expulsa de uma igreja evangélica.

O Estadão Verifica entrou em contato com o PT sobre esta postagem, mas não obteve resposta.