Homem em foto com Gleisi não é Adélio Bispo; boato de 2018 voltou a viralizar

Voltou a viralizar uma postagem com a alegação falsa de que a presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), aparece em selfie com Adélio Bispo de Oliveira, preso pelo atentado a faca contra Jair Bolsonaro em 2018. Na realidade, a foto em questão foi tirada em evento de campanha em Curitiba (PR), no mesmo dia em que o então candidato à Presidência foi esfaqueado em Juiz de Fora (MG). São cerca de 900 quilômetros de distância entre as duas cidades. Além disso, não há semelhança física entre Adélio e o homem na selfie com Gleisi.

O boato foi desmentido pelo Projeto Comprova em 2018, mas voltou a circular recentemente no Facebook e no WhatsApp. Leitores pediram checagem pelo número do Verifica, (11) 97683-7490.

Como mostrou a checagem do Comprova, uma foto do momento em que o homem faz a selfie com Gleisi foi publicada no Facebook da senadora por sua assessoria, assim como outras imagens feitas no ato de campanha que aconteceu no dia 6 de setembro, na praça Rui Barbosa, no centro da capital paranaense. Adélio foi preso no mesmo dia, no fim da tarde, após as 15h40.

A pedido do Comprova em 2018, a assessoria de Gleisi disponibilizou a foto original publicada na página oficial da senadora no Facebook. A partir desse arquivo, e usando a ferramenta Read Exif Data, foi possível ler os chamados metadados da imagem. Os metadados guardam detalhes sobre a produção da foto, como data e hora do registro, local em que a imagem foi capturada e marca e modelo do equipamento utilizado pelo fotógrafo.

Os metadados da foto de Hoffmann com o homem indicam que o registro foi feito às 20h09 do dia 6 de setembro de 2018, embora a foto só tenha sido publicada no Facebook da senadora no dia seguinte. O horário, as roupas das duas pessoas e o céu escuro correspondem com a imagem viral.

A AFP Checamos também publicou uma verificação sobre esta foto.