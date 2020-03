Gerador de falsas manchetes impulsiona boataria sobre coronavírus e tráfico

Não é verdade que a primeira pessoa infectada com o coronavírus no Rio de Janeiro tenha sido baleada por traficantes. O boato que se espalhou no Facebook usa uma montagem com um gerador de manchetes do site G1. O primeiro caso de infecção no Estado foi confirmado na semana passada. Na segunda-feira, 9, foram confirmados mais cinco afetados pelo novo coronavírus; o número de infectados no Rio de Janeiro chegou a oito.

A Secretaria Estadual de Saúde do Rio informou na última quarta-feira, 4, que o primeiro caso de Covid-19 no Estado é de uma mulher brasileira de 27 anos que mora em Barra Mansa e esteve na Europa. Ela passou por Itália e Alemanha entre 9 e 23 de fevereiro e apresentou sintomas como tosse, coriza e falta de ar no dia 17 de fevereiro. No dia 2 de março, a paciente buscou atendimento médico no Brasil, segundo o Ministério da Saúde.

Atualmente, outros 119 pacientes são monitorados com suspeita de coronavírus no Rio de Janeiro.

