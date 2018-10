General Mourão não propôs confiscar poupança

A checagem abaixo foi publicada pelo Projeto Comprova. A verificação foi realizada por uma equipe de jornalistas do UOL e Bandnews FM. Outras redações concordaram com a checagem, no processo conhecido como “crosscheck”.

O Projeto Comprova é uma coalizão de 24 veículos de mídia com o objetivo de combater a desinformação durante o período eleitoral. Você pode sugerir checagens por meio do número de WhatsApp (11) 97795-0022.

É falsa a informação de que o general Hamilton Mourão (PRTB), candidato a vice-presidente de Jair Bolsonaro (PSL), propõe o confisco da poupança caso a chapa vença a eleição deste ano.

O boato se espalhou depois de o ‘Blog da Cidadania’ publicar no último dia 28 de setembro um texto que reproduz, com o título errado, uma reportagem do dia anterior feita pela ‘Folha de S. Paulo’ sobre uma palestra de Mourão na Câmara dos Dirigentes Lojistas de Uruguaiana (RS).

A reportagem da Folha tem o título “Mourão propõe renegociar os juros da dívida do governo” e não faz nenhuma menção à poupança. No entanto, o ‘Blog da Cidadania’ publicou a reportagem mudando o título para “Mourão também propõe o confisco da poupança” sem que o próprio texto do blog apresentasse a suposta proposta do general.

O projeto Comprova fez buscas no Google e no YouTube com as palavras “Mourão”, “poupança” e “confisco” e não encontrou nada que confirmasse a suposta declaração do candidato a vice-presidente.

No plano de governo de Bolsonaro, a palavra “poupança” é citada somente uma vez e com o sentido oposto ao do boato. O trecho diz o seguinte: “Seu celular, seu relógio, sua poupança, sua casa, sua moto, seu carro, sua terra são os frutos de seu trabalho e de suas escolhas! São sagrados e não podem ser roubados, invadidos ou expropriados!”.

A assessoria de imprensa de Mourão afirmou, por telefone, ao Comprova que o general nunca deu qualquer declaração sobre confisco de poupança.

Posts no Twitter fazendo menção ao boato tiveram mais de mil retuítes. O material chegou a ser tuitado nesta quarta-feira, 3 de outubro, pelo deputado federal Henrique Fontana (PT-RS). No Facebook, a postagem do ‘Blog da Cidadania’ com o falso título teve 1.500 compartilhamentos.

O Comprova também já verificou e desmentiu um boato que atribuía ao PT e ao candidato Ciro Gomes (PDT) a intenção de confiscar a poupança.