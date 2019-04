General Heleno não falou em ‘fechar o Congresso Nacional’; boato circula no Facebook

O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, não disse que “temos que fechar o Congresso Nacional”. Uma publicação no Facebook atribui ao militar a declaração de que “não existe nenhuma democracia em nosso país mais”. No entanto, não há registro dessa fala na imprensa. A assessoria do GSI também desmentiu a notícia falsa.

O texto enganoso que tem circulado na rede social afirma que o general Heleno publicou uma “mensagem ao povo brasileiro”, que teria sido divulgada na página de Facebook do general Paulo Chagas, candidato ao governo do Distrito Federal nas eleições passadas. No entanto, não há nenhum texto do tipo no endereço da internet.

Também realizamos buscas no portal do Estado, no acervo do jornal e em outros veículos de imprensa. Não há registros da suposta declaração de Heleno. Por meio de nota, a assessoria do GSI comunicou que “a matéria não procede e desmentimos, na íntegra, o seu teor.”

Este boato foi selecionado para checagem por meio da ferramenta de verificação do Facebook (entenda mais sobre a parceria aqui). Foram cerca de 59,7 mil compartilhamentos.