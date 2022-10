É falso que Geddel Vieira Lima tenha gravado vídeo denunciando fazendas de Lula e Dilma

Em vídeo que circula no WhatsApp, um homem fala sobre fazendas que supostamente seriam de propriedade dos ex-presidentes petistas Lula e Dilma Rousseff, localizadas em Fortaleza, Pará e Porto Alegre. A mensagem que acompanha o vídeo afirma que se trata de Geddel Vieira Lima, ex-ministro da secretaria de governo — mas isso não é verdade. O autor da gravação, na realidade, é Celso Moessa, um policial militar aposentado do Mato Grosso que morreu em 2017.

Leitores pediram a checagem deste conteúdo por WhatsApp, (11) 97683-7490.

Leia Também Lula não tem relação com luciferianismo nem com satanismo; entenda o contexto das postagens sobre o tema

A mensagem que circula no aplicativo afirma que Geddel “teve um infarto e talvez achando que iria morrer mesmo resolveu abrir a boca” e complementa que o conteúdo foi retirado do YouTube. As duas alegações são falsas. O vídeo permanece no ar, no canal de Moessa na plataforma de vídeos, com 85.672 visualizações. Na época, o ex-policial enfrentava um câncer e morreu em 2017.

No vídeo, Celso dirige sua denúncia à Policia Federal: “Vocês estão preocupados com o tríplex e com um sitiozinho lá do Lula? Vai na Primavera do Leste, a Fazenda Fortaleza do Lula… uma outra que eu não estou lembrando o nome, do Lula. E tem três (fazendas) que são da Dilma”.

Ele afirma que, além de conhecer a localização das fazendas, sabe de esquemas de laranja com a filha de Dilma. Mas a fazenda citada pelo ex-policial não é da família do petista e nem fica em Primavera do Leste (MT). O dono da Fazenda Fortaleza, em Valparaíso (SP), se chama José Carlos Prata Cunha, como já mostrou o Estadão Verifica em 2019.

No vídeo, Moessa também diz que Lula é proprietário de fazendas no Pará, no Acre e na Argentina; Dilma seria dona de propriedades rurais no Rio Grande do Sul. O Estadão Verifica não encontrou notícias na imprensa sobre as fazendas ou sobre investigações abertas a respeito dessas propriedades. Nas últimas declarações de bens enviadas pelos ex-presidentes à Justiça Eleitoral (Lula em 2022, Dilma em 2018), não há fazendas listadas.

O Estadão Verifica, em parceria com o Projeto Comprova, mostrou em 2021 que não é verdade que o filho de Lula tenha fazendas e cabeças de gado no Pará.

Geddel foi preso em 2019 após descoberta de ‘bunker’

Geddel Vieira Lima foi ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República durante o governo de Dilma e do ex-presidente Michel Temer (MDB). Em 2019, foi condenado após a Polícia Federal encontrar R$ 51 milhões dentro de caixas e malas em um apartamento em Salvador ligado ao ex-deputado. No Supremo Tribunal Federal, em julgamento em outubro de 2019, Geddel foi condenado a 14 anos e 10 meses de prisão, além de multa e reparação por danos, pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. Em fevereiro, passou a cumprir pena em liberdade condicional.

A revista Veja também checou o conteúdo analisado aqui em 2018.