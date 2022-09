Dono de celular e PT negam ocorrência de furto de aparelho em comício de Lula

São enganosas postagens nas redes sociais que afirmam ter ocorrido um furto de celular durante a passagem do ex-presidente e candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela cidade de Montes Claros (MG). O vídeo usado nos posts é um corte de poucos segundos de uma transmissão ao vivo feita nas redes sociais do próprio candidato, que mostra o momento em que um homem, com uma criança nos ombros, tira uma selfie com Lula e, em seguida, tem o celular retirado da mão. As imagens viralizaram com legendas que ironizavam o suposto furto durante evento do candidato que “defende ladrões de celulares”. O PT e o dono do aparelho, contudo, negaram a ocorrência do furto.

Em um vídeo postado no Instagram no dia 16 de setembro, o homem que aparece nas imagens “perdendo” o celular diz que o aparelho foi pego por um integrante da equipe de Lula para tirar uma foto da avó dele, que estava do outro lado da grade, e devolvido em seguida. O nome do rapaz é Diego Paraíso e ele é morador de São Francisco, cidade a 165 quilômetros de Montes Claros.

“No final do comício, o Lula passou pelo público pra cumprimentar e eu estava com minha filha”, disse ele. “E tem uma imagem que viralizou por causa de uma live que a equipe do Lula tava fazendo. E o rapaz da equipe do Lula pegou meu celular pra tirar uma foto nossa de frente da minha avó, que estava já no espaço onde o Lula ia se retirar, e depois devolveu o celular”.

Ele mostra o celular nas mãos e, em seguida, o vídeo inclui uma foto de Lula abraçado a uma senhora em frente a uma ambulância do Samu: a mulher é identificada como Francisca Paraíso, avó de Diego. Lula usa a mesma camisa que estava durante o comício e que aparece no vídeo viral: de tecido jeans e com botões abertos na gola.

A campanha do petista compartilhou o vídeo postado pelo apoiador e, em nota, negou ter havido furto do celular. A assessoria do ex-presidente confirmou que um integrante da equipe ajudou Diego a tirar uma foto com Lula. A campanha acusou bolsonaristas de compartilhar uma “cena cortada, em que não se vê o desfecho do movimento, para espalhar mentiras e maldades contra Lula”.

Pedidos de foto

O trecho que mostra um celular preto sendo retirado das mãos de um apoiador aparece nos segundos finais de um vídeo transmitido ao vivo pela equipe de Lula no Instagram no dia 15 de setembro de 2022. As imagens mostram o petista percorrendo um caminho ao lado de um gradil que o separa do público. Todo o vídeo dura 5:15 e mostra pessoas abraçando o candidato, tentando tirar fotos ou pedindo que outras pessoas registrem o momento. Em pelo menos duas situações, celulares são pegos ou entregues para pessoas que estão do mesmo lado que Lula.

Com 1 minuto e 16 segundos, uma mulher abraça o petista com o celular nas mãos e o entrega a uma pessoa que não aparece nas imagens. Ela diz: “Por favor, tira uma foto comigo”. Em seguida, a mulher aparece erguendo o braço para receber o celular de volta. Nas imagens, não fica claro se ela pegou o celular imediatamente, já que a pessoa que faz o vídeo continua andando ao longo do gradil.

Aos 4 minutos e 4 segundos, uma senhora se aproxima do candidato com um celular que tem a capa vermelha. O próprio Lula pega o aparelho das mãos da mulher o entrega para alguém, que registra a imagem e o devolve. A devolução é mostrada aos 4 minutos e 14 segundos do vídeo e é possível ver uma foto na tela do celular.

‘Ei, tira foto aqui’

Diego Paraíso e a filha, identificada como Melissa, aparecem no vídeo a partir de 4 minutos e 26 segundos. Ele faz uma selfie e, em seguida, é possível ver que uma mão pega o celular de Diego aos 4 minutos e 32 segundos. Ele parece se assustar e, logo em seguida, sorri como se posasse para uma foto. No entanto, uma mulher com uma camisa vermelha aparece na imagem e passa à frente de Diego e da filha. A mulher, então, grita: “Ei, tira foto aqui!”.

Nas postagens enganosas analisadas pelo Verifica, a mulher foi apontada como dona do celular e, segundo as legendas, gritava “Pega ele”, como se pedisse para alguém segurar o suposto autor do furto. Isso não é verdade. A mulher grita para alguém que está do outro lado do gradil e chega a segurar Lula pelo braço depois de ele já ter passado por ela. A gravação se encerra sem que seja possível ver se a mulher conseguiu ou não fazer o registro. Outras pessoas abraçam o candidato e tiram fotos, antes de o vídeo terminar.

O suposto furto do celular havia sido noticiado pelo site Antagonista e também pelo UOL. Os dois veículos publicaram, em seguida, a nota oficial da campanha de Lula desmentindo o furto, além do vídeo gravado por Diego Paraíso (UOL, O Antagonista).

No Facebook, uma página postou o vídeo com a seguinte legenda afirmando que uma pessoa tinha ido a um comício “apoiar um ladrão” e que tinha se surpreendido ao “ficar sem celular”. O post também afirma que situações assim são recorrentes ao eventos petistas. O Estadão Verifica entrou em contato com a página, mas não obteve resposta até a publicação desta checagem. Foi contatada ainda a Polícia Civil em Montes Claros para saber se o furto havia sido denunciado, mas a delegacia também não respondeu.

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook.

