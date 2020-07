Fotos de rodovias em São Paulo e no Mato Grosso são usadas em post viral sobre BR-163

Uma montagem compartilhada no Facebook que dá crédito ao governo de Jair Bolsonaro (sem partido) pela pavimentação da BR-163 utiliza fotos que não são da rodovia federal. A imagem de uma rodovia de terra com caminhões atolados mostra a rodovia estadual MT-208, ao passo que a foto de uma estrada asfaltada é da rodovia estadual SP-351. O Estadão Verifica checou este conteúdo após ele ser compartilhado 1,3 mil vezes em 24h.

“É só não roubar que sobra dinheiro para investir no Brasil”, diz a legenda que acompanha o post. A publicação mostra uma estrada de terra com caminhões presos em atoleiros e diz se tratar da BR-163 no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Já a segunda imagem mostra uma rodovia asfaltada. Também diz se tratar da BR-163, mas desta vez sob a gestão do governo Bolsonaro.

A imagem da rodovia enlameada já havia sido utilizada em outro boato checado pelo Estadão Verifica, em parceria com o Projeto Comprova. A foto foi inicialmente postada em 2008 por moradores de Nova Monte Verde para protestar contra a condição de preservação da rodovia MT-208.

A imagem da rodovia com asfalto novo não foi fotografada no Pará, mas sim em São Paulo. Segundo a Agência Lupa, trata-se da rodovia SP-351. A foto foi tirada em Nuporanga, a cerca de 340 quilômetros da capital paulista, pelo fotógrafo Guilherme Lara Campos. A imagem está disponível no banco de imagens do Governo de São Paulo, onde consta que foi tirada em 7 de maio de 2013.

A BR-163 é um rodovia federal que vai do Rio Grande do Sul ao Pará. Ela é utilizada para escoar grãos do Centro-Oeste para os portos do Pará e estava em obras desde a década de 1970. Ela se tornava um atoleiro na época de chuvas, por isso Bolsonaro compareceu e comemorou a pavimentação que liga Miritituba a Novo Progresso, em 14 de fevereiro deste ano.

Esta rodovia já foi alvo de checagens do Estadão Verifica. Um vídeo enganoso atribuía ao governo de Jair Bolsonaro o início das obras de pavimentação da rodovia BR-163. A informação, no entanto, é falsa: as obras de asfaltamento, capitaneadas pelo Exército, começaram em setembro de 2017.

